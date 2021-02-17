Биткоин потерпит крах, – аналитик

Биткоин идет к краху, главный вопрос – когда это произойдет. Рост стоимости криптовалюты уже происходил ранее и каждый раз заканчивался падением.

Об этом говорится в статье аналитика Винса Мартина, которую он написал для Investorplace. "Краткосрочные всплески оптимизма, которые мы наблюдаем сейчас, почти всегда сопровождаются разворотом. Я не верю, что на этот раз все будет иначе, хотя еще неизвестно, насколько крутым будет этот разворот и с какой точки он начнется", – уверен аналитик.

Это не означает, что инвесторам нужно спешить с продажей своих биткоинов, но, по крайней мере, они должны быть настороже. "Для скептиков (и я остаюсь одним из них) начало 2021 года очень похоже на конец 2017 года", – добавляет инвестор.

В первый день 2017 года биткоин набрал 1000 долларов. К декабрю он превысил 18000 долларов. 20 000 долларов и более казались гарантированными. Первоначальные предложения монет были в моде. Но уже в 2018-м первая криптовалюта обвалилась до 4000 долларов.

Напомним, 9 февраля курс криптовалюты трижды побил исторический рекорд. В пике цена превысила отметку в $47 тысяч за единицу. По капитализации биткоин уже превысил объем денежной массы российской валюты.

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