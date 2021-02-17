Биткоин потерпит крах, – аналитик
Биткоин идет к краху, главный вопрос – когда это произойдет. Рост стоимости криптовалюты уже происходил ранее и каждый раз заканчивался падением.
Об этом говорится в статье аналитика Винса Мартина, которую он написал для Investorplace. "Краткосрочные всплески оптимизма, которые мы наблюдаем сейчас, почти всегда сопровождаются разворотом. Я не верю, что на этот раз все будет иначе, хотя еще неизвестно, насколько крутым будет этот разворот и с какой точки он начнется", – уверен аналитик.
Это не означает, что инвесторам нужно спешить с продажей своих биткоинов, но, по крайней мере, они должны быть настороже. "Для скептиков (и я остаюсь одним из них) начало 2021 года очень похоже на конец 2017 года", – добавляет инвестор.
В первый день 2017 года биткоин набрал 1000 долларов. К декабрю он превысил 18000 долларов. 20 000 долларов и более казались гарантированными. Первоначальные предложения монет были в моде. Но уже в 2018-м первая криптовалюта обвалилась до 4000 долларов.
Напомним, 9 февраля курс криптовалюты трижды побил исторический рекорд. В пике цена превысила отметку в $47 тысяч за единицу. По капитализации биткоин уже превысил объем денежной массы российской валюты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
курс биткоина в случае, если текущий тренд повторит траекторию 2017 года (тогда был скачок) может взлететь с 40 000 до 390 000 долларов.
Биткоин может подорожать с $37 558 до $41 000 за монету, так как критически важный технический барьер в $35 000 уже преодолели. Причиной роста станет высокий уровень спроса на криптовалюты.