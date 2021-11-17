Беларусь неожиданно "прикрутила" транзит нефти из России в ЕС

Беларусь остановила транзит нефти по одной из веток нефтепровода "Дружба". Остановка продлится не менее трех суток. Это произошло после угроз нелегитимного президента Александра Лукашенко перекрыть Европе газ.

Формальной причиной ограничения транзита нефти называют внеплановый ремонт. Об этом сообщил советник президента российской компании "Транснефть" Игорь Демин, передает "Прайм".

План объемов прокачки на месяц при этом не изменился. Решение о приостановке работы ветки нефтепровода, по словам Демина, приняла белорусская "Гомельтранснефть-Дружба".

После заявления россиян об остановке транзита, белорусская компания официально сообщила о проведении ремонта "трубы", в ходе которого ведется замена задвижки. "Гомельтранснефть-Дружба" опубликовала фотографии работю

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Она подтвердила, что транзит будет ограничен. При этом в компании рассчитывают, что простой будет компенсирован за 3 дня.

"Приняты меры по частичному ограничению перекачки на участке НПС "Гомель" – Мозырь – Адамова Застава на 7%... Мощности белорусского оператора нефтепровода "Дружба" позволят наверстать необходимые объемы в течение 3 дней", – говорится в заявлении.

Нефтепровод "Дружба" позволяет осуществлять поставки нефти на заводы в Беларуси, а также транзитировать топливо из РФ в страны Европы. "Дружба" протянута в России из Самарской области до Брянска. Дальше нефтепровод разветвляется на два участка:

северный – по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы;

южный – по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

Соответственно, на Украину белорусские ограничения напрямую не влияют. Однако теоретически они могут сказаться на поставках нефтепродуктов с белорусских заводов.

Общая протяженность трубопроводов в составе "Дружбы" составляет почти 9 тыс. км. Ежегодно нефтепровод прокачивает более 66 млн тонн нефти и нефтепродуктов.

Как сообщалось, ранее Лукашенко грозился остановить транзит газа в ЕС из-за угрозы новых санкций. Предполагается, что ограничения коснутся около 30-40 белорусских физических и юридических лиц. Санкции планируют ввести в связи с "гибридной атакой на границах ЕС".

Речь идет о том, что Лукашенко устроил Европейскому Союзу новый миграционный кризис, превратив свою страну в "коридор свободы" на пути мигрантов в Польшу, Литву и Латвию. OBOZREVATEL уже подробно разобрался, что происходит на границе Беларуси с ЕС, как это чревато для Украины и почему может срикошетить Москвой.