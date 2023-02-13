Банки установили новый курс: сколько стоит доллар в Украине 13 февраля

Сегодня, 13 февраля, украинские банки установили наличный курс доллара на уровне 40/40,50 грн/$ (покупка/продажа). Среди крупных финучреждений самый высокий курс на продажу установил Ощадбанк – 40,80 грн.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин". В целом банки установили такой курс:

ПриватБанк – 40,20 грн/$;

Ощадбанк – 40,80 грн/$;

Сенс Банк – 40,70 грн/$;

Укрексімбанк – 40,60 грн/$;

УкрСиббанк – 40,45 грн/$;

Універсал Банк – 40,40 грн/$;

OTP Bank – 40 грн/$;

ПУМБ – 41 грн/$.

Какой курс на черном рынке?

На чёрном рынке курс установился на уровне 40,31/40,40 грн. В свою очередь, официальный курс остался на уровне 36,56 грн/$, свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Что будет с курсом доллара на этой неделе?

На этой неделе (13-19 февраля) на наличном рынке сохранится стабильная и прогнозируемая ситуация, рассказал в комментарии OBOZREVATEL озвучил Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK). Так, курс доллара в Украине будет составлять 39,5-41 грн/$.

"Напомню: ежегодно именно в январе экономические процессы несколько успокаиваются", что сразу сказывается на потребительских ценах и валютных курсах. Кроме того, НБУ пересмотрел инфляционный прогноз на 2023 год: ожидается, что по итогам года инфляция будет в 1,4 раза меньше, чем в 2022 году (19% против 27%). В то же время, можем констатировать, что именно в первую декаду февраля был сформирован валютный коридор "на ближайшие 1,5-2 месяца: курс американского доллара будет варьироваться от 39,5 грн/$ до 41 грн/$", – сказал Марченко.

OBOZREVATEL сообщал, что НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется. Таким образом, отличие фиксированного курса привязали не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!