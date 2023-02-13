Что будет с курсом доллара в Украине: озвучен прогноз на неделю

На текущей неделе (13-19 февраля) на наличном рынке сохранится стабильная и прогнозируемая ситуация. Так, курс доллара в Украине будет составлять 39,5-41 грн/$.

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Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK). Он отметил, что незначительное укрепление гривны (0,5%), наблюдавшееся в начале февраля, не станет главным трендом. По его словам, это, скорее, ситуативный ответ рынка на незначительный уровень инфляции по итогам января.

"Напомню: ежегодно именно в январе экономические процессы несколько "успокаиваются", что сразу сказывается на потребительских ценах и валютных курсах. Кроме того, НБУ пересмотрел инфляционный прогноз на 2023 год: ожидается, что по итогам года инфляция будет в 1,4 раза меньше, чем в 2022 году (19% против 27%). В то же время, можем констатировать, что именно в первую декаду февраля был сформирован валютный коридор "на ближайшие 1,5-2 месяца: курс американского доллара будет варьироваться от 39,5 грн/$ до 41 грн/$", – сказал Марченко.

Эксперт предполагает, что на этой неделе возможны незначительные ситуативные колебания наличного курса в пределах 0,5-0,7 грн. При этом они будут в пределах указанного "коридора".

"Поэтому есть основания полагать, что на этой неделе курс наличного доллара не станет поводом для волнений: нижняя отметка не опустится ниже 39,5 грн, а максимальная – не пересечет 41 грн ", – подытожил Марченко.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется. Таким образом, отличие фиксированного курса привязали не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям.

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