Банки определились: почем будут продавать и покупать доллары в марте

В Украине на неделе 6-12 марта не ожидается существенных изменений на валютном рынке. По прогнозу, наличный курс доллара останется на уровне 38-39,5 грн.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко. Он отметил: возможные колебания будут незначительными – 10-30 копеек.

"Это, так сказать, новые курсовые границы", – объяснил он. Подчеркнув: разница между покупкой и продажей наличной валюты на неделе будет минимальной – 10-20 копеек на долларе.

При этом Марченко подчеркнул: в обменных пунктах произошло плавное сокращение разницы между курсом покупки и продажи до 15-20 копеек за один доллар. Что, по его словам, является аргументом в подтверждение стабильной ситуации на рынке.

Доллар будет дешеветь

В свою очередь, аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ отметил: к концу марта цена американской валюты может снизиться до 38 грн – с нынешних 38,5 грн (банковский курс на покупку 7 марта). Он отметил: во многом ситуация остается стабильной из-за помощи государств-партнеров.

"Сейчас берем коридор где-то в 38-44 грн. Это такой более или менее вероятный коридор, в котором гривня будет колебаться в течение нескольких недель, а возможно и месяц. Сейчас видим приток валюты от наших внешних партнеров, международной помощи", – объяснил Кущ.

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.Таким образом, отмену фиксированного курса привязали не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям.

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