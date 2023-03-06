Курс доллара в Украине пересчитают: сколько заплатим за валюту в марте

Курс доллара в Украине по состоянию на 6 марта составляет 38,50 грн (покупка). Однако к концу месяца цена американской валюты может снизиться до 38 грн, то есть на 50 коп.

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На наличном рынке курс будет составлять 38-44 грн, такой прогноз озвучил в комментарии OBOZREVATEL аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ. Во многом ситуация остается стабильной из-за помощи государств-партнеров, отметил он.

Следует отметить, что курс доллара в Украине уже заметно упал. Раньше он был на уровне 40-41 грн/$, а стал – 38,5-39,5 грн/$, однако есть куда упасть еще больше.

"Сейчас берем коридор где-то в 38-44 грн. Это такой более или менее вероятный коридор, в котором гривна будет колебаться в течение нескольких недель, а возможно и месяц. Сейчас видим приток валюты от наших внешних партнеров, международной помощи, и видим, что начался аграрный цикл", – сказал Кущ.

По его словам, важна помощь, которую Украина получает от западных партнеров, а она постепенно снижается. При этом суммы все больше снижаются. Если в 2022-м получали в среднем $3-4 млрд (в месяц), то сейчас – $2 млрд.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что будет с курсом доллара в Украине весной. Кущ рассказал, что будет влиять на валюту.

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