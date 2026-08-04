Бывший "кандидат в кандидаты" в президенты РФ Борис Надеждин, известный своей последовательной откровенно антивоенной позицией, прибыл во Францию.

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Далее текст на языке оригинала.

(В липні його затримали в Мордорі й визнали "іноагентом", відповідно відсторонивши від участі в вересневих виборах до Держдуми.)

Пряма мова на тлі Ейфелевої вежі:

"Я живий і на свободі. На жаль, наразі не в Росії. Зараз треба оглянутися й зрозуміти, як жити далі".

Кандидат фізматнаук, трохи польський єврей, тричі одружений, має 4 дітей і 4 альбоми з власними авторськими піснями.

Свого часу в ПАРЄ працював "заступником члена", а в Думі – депутатом, політичну популярність набув, зокрема, через регулярну участь у теледебатах, тобто "обирабельний".

Особисто мені імпонує, зокрема, тим, що акцентує на боротьбі саме з війною, а не, приміром, з корупцією, як прийнято (щоб не втратити "майбутні голоси") в декого з інших в закордонній росопозиції.

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Тож кого з усіх особливостей країни-агресорки перш за все чомусь саме корупція й турбує, може бути в президента Надєждіна, мабуть, непоганою генпрокуроркою.

І ще з теми мордорських виборів, але вже найближчих.

З огляду на достатньо бурхливу діяльність "приватних військкоматів" у Пензі, про що йшлося в моєму попередньому пості, – буде вельми цікаво простежити за тим, як у тій самій Пензі пройдуть вересневі вибори до Держдуми: чи суттєво відрізнятимуться тамтешні результати від решти.

І важливо це з точки зору можливого майбутнього запровадження такої несподіваної новації зовсім не тільки в Мордорі…