"Золотой Лифон 2026": объявлены 10 самых сексуальных деятелей искусств Украины

В Украине объявили победителей шутливой народной премии "Золотой лифон 2026", которая ежегодно определяет самых сексуальных украинских артистов. В этом году рейтинг возглавил музыкант, участник группы "Хамерман знищує віруси", музыкальный журналист и шоумен Альберт Цукренко.

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О результатах голосования сообщили организаторы премии на официальной странице в Facebook. Награда вручалась уже в шестой раз, а голосовать за своих фаворитов могли все желающие.

В топ-10 рейтинга вошли:

Альберт Цукренко – музыкант, участник группы "Хамерман уничтожает вирусы"; Зиновий Карач – музыкант и ведущий; Вадим Яценко – дирижер, руководитель хора имени Веревки и художественный руководитель хора "Гомин"; Юрий Рокецкий – фронтмен группы "Мертвий Півень" и писатель; Александр Сердюк (Колмен) – актер, шоумен и ведущий благотворительных аукционов; Участник дисквалифицирован (им мог быть поэт и военнослужащий Сашко "Обрий" Кучеренко); Игорь Митров – поэт и военнослужащий; Артем Чех – писатель и военнослужащий; Иван Леньо – лидер группы Kozak System; Василий Поддубный (Серый Кот) – писатель и военнослужащий.

В топ-25 также вошли Андрей Любка, Сергей Жадан, Артур Дронь, Артем Полежака, Алексей Гнатковский, Святослав Вакарчук, Василий Байдак, Сергей Гнездилов, Владислав Гераскевич, Виталий Ажнов, Олекса Манн, Илларион Павлюк, Лесь Подервянский, Виталий Запека и Макс Кидрук.

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В частности, организаторы посвятили отдельный пост каждому из победителей. Лидера рейтинга этого года Альберта Цукренка они назвали "эпатажным музыкантом, бунтарем и утонченным интеллектуалом", отметив его сценические образы, преданность творчеству и любовь к Дэвиду Боуи.

"Стильный и умный, эпатажный музыкант и хороший семьянин, лучший музыкальный журналист и авторитетный музыкальный эксперт, бунтарь и утонченный интеллектуал, самый преданный поклонник Дэвида Боуи в Украине, Альберт Цукренко очаровывает. И хотя в его сценической жизни было немало лифонов, наконец-то – Золотой. Самый сексуальный артист по версии премии "Золотой лифон" 2026 – Альберт Цукренко!" – говорится в описании победителя.

Организаторы напомнили, что "Золотой лифон" существует с 2018 года как шутливая народная награда, призванная привлечь внимание к украинским деятелям культуры. Номинировать кандидатов и голосовать могли все желающие, а победителей определяли по сумме баллов в рейтинговом голосовании.

По словам команды премии, проект возник как своеобразный ответ на засилье таблоидных новостей о шоу-бизнесе и конкурсах красоты. Основательницы стремились создать "желтую прессу здоровой страны", которая будет популяризировать украинских творческих деятелей, используя иронию и юмор.

Как отмечают организаторы, участниками рейтинга могли стать украинские писатели, музыканты, художники, актеры, режиссеры, композиторы, фотографы, культурные менеджеры и другие представители творческих профессий. Среди критериев отбора они назвали талант, харизму, интеллект и творческие достижения.

За годы существования "Золотого лифона" победителями уже становились Сергей Жадан (дважды), Юрий Издрик, Артем Полежака, получивший "Кевларовый лифон" как самый харизматичный деятель искусства в армии, а также актер Алексей Гнатковский. В этом году главную награду впервые получил Альберт Цукренко.

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