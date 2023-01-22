Украинцев ждут колебания курса доллара: банкир озвучил прогноз на конец января

Курс доллара в Украине на неделе с 23 по 30 января может колебаться в пределах 25-50 коп. за долл. Впрочем, эти "скачки" будут чисто ситуативными, на общий тренд на валютном рынке они не повлияют.

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Об этом комментарии OBOZREVATEL рассказал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко. По его мнению, стабильность курса может сохраниться и в феврале, однако многое будет зависеть от течения военных действий.

"Сейчас трудно спрогнозировать ситуацию на фронте и последствия действий врага. Но учитывая сугубо экономические факторы, с определенной осторожностью можно предположить, что курс доллара останется в стабильных "пределах" 40-41 грн/долл.", – отметил банкир.

По его словам, любые положительные новости с фронта, прежде всего, имеют психологический эффект. Украинцы чувствуют себя более уверенно, что сдерживает панические настроения в обществе.

Отдельно Марченко выделил ряд факторов, которые косвенно могут повлиять на валютный рынок. Это объемы военно-технической и энергетической помощи стран-партнеров, риски ракетных обстрелов, уровень инфляции, объем валютных поступлений за экспорт зерновых.

"При сохранении учетной ставки на уровне 25%, а официального курса на отметке 36,6 грн/$ есть все основания считать, что общая ситуация в течение месяца будет похожа на январскую, то есть относительно стабильную. Сейчас можно предположить, что размер учетной ставки и официальный курс вряд ли претерпят изменения", – добавил специалист.

Что будет влиять на курс валют в 2023 году

Валютный рынок в 2023 году в целом будет зависеть прежде всего от войны и ее последствий. Другие экономические причины, которые повлияют на курс валют, будут производными от событий на фронте, уверен Марченко.

Он напоминает, что в госбюджет-2023 был заложен курс 42 грн/долл. в начале года и 45 грн/долл. – в конце. Реалистичность этих расчетов будет зависеть от того, насколько оправдаются макроэкономические прогнозы, в частности о росте ВВП на 2-3% за год и инфляции до 2% в месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, член парламентского комитета по вопросам экономического развития Александр Мариковский считает, что прогнозы о росте курса до 50 грн и выше являются паническими и необоснованными. Кроме того, рассказал Мариковский, несмотря на войну, гривня девальвировала не так сильно, как прогнозировалось в начале 2022 года.

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