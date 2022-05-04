ЕС отключит 3 российских банка от SWIFT и 3 телеканала от эфира: подробности шестого пакета санкций

Шестой пакет европейский санкций против России будет включать не только нефтяное эмбарго, но и отключение от SWIFT трех российских банков. В их число точно попадет Сбербанк. Двумя другими финучреждениями, вероятно, станут Московский кредитный банк и Россельхозбанк. Также грядет отключение трех российских пропагандистских каналов в ЕС.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании Европейского парламента. Официальная презентация шестого пакета санкций состоится сегодня, 4 мая.

"Мы снижаем скорость Сбербанка – крупнейшего банка России – и двух других крупных банков. Мы также запрещаем доступ к нашему эфиру трем крупным российским государственным вещателям, которые агрессивно распространяют путинскую ложь и пропаганду", – заявила фон дер Ляйен.

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По данным Politico, двумя другими банками, которые будут отключены от SWIFT, являются Московский кредитный банк и Россельхозбанк. Цель этого решения состоит в том, чтобы усилить экономическое давление на Москву.

Также санкции предусматривают поэтапный запрет на импорт российской нефти. "Сейчас мы предлагаем запретить российскую нефть. Скажем прямо: это будет непросто. Но мы просто обязаны над этим работать. Мы позаботимся о поэтапном отказе от российской нефти", – заявила фон дер Ляйен.

Как сообщал OBOZREVATEL, принять шестой пакет санкций против России ЕС планирует до 9 мая. Отказ от российских энергоресурсов ускорит инфляцию и замедлит восстановление экономики ЕС после коронавируса, однако страны Европы готовы к такому шагу.