Активисты Пинчука пытаются уничтожить 'зеленую' энергетику, – Спивак

Олигарх Виктор Пинчук нанял лоббистов для уничтожения сектора зеленой энергетики в Украине, и которые пытаются втянуть в этот процесс Антимонопольный комитет Украины.

Об этом заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.

"Активисты, которые с ладони у Виктора Михайловича кушают, стали писать и требовать от Антимонопольного комитета Украины прекратить зеленые тарифы, говоря, что это незаконно, это плохо и т.д.", - сказал Спивак.

По его словам, власть в лице Кабинета министров Украины создала колоссальную проблему для государства с расчетами перед зелеными инвесторами.

"И премьер-министр Шмыгаль врет, когда говорит, что обязательства все выполнены. Неправда. Четвертая часть только выполнена наших долговых обязательств, 3 миллиарда гривен мы уплатили. А президент Владимир Александрович Зеленский обещал погасить долги перед зеленой энергетикой, перед инвесторами зеленой энергетики", - добавил Спивак.

При этом он подчеркнул, что лоббисты Пинчука создают дополнительные проблемы международным инвесторам в зеленую энергетику.

"Активисты добивают, иски, и т.д. Не понимая даже, что в ЕС 50-70% доли зеленой энергетики сегодня, это тренд. Мы же в Европу, я же так понимаю. Или мы не в Европу?", - сказал руководитель платформы.

"К чести Антимонопольного комитета, он как бы выстоял. Но будем следить дальше за событиями", - добавил Спивак.

Напомним, ранее Украинская ветроэнергетическая ассоциация сообщала, что определенные общественные организации распространяют ложную информацию о "зеленой" энергетике, а также пытаются втянуть в АМКУ лоббирование интересов предприятий, стремящихся получать ток на льготных условиях и иметь сверхприбыли за осуществление махинаций на рынке электроэнергии.

Как отмечают эксперты, завод "Интерпайп-Сталь" олигарха Виктора Пинчука на протяжении нескольких месяцев добивается от государства льгот по оплате за электроэнергию.

По мнению главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в случае предоставления таких льгот Пинчуку больше за свет придется платить садикам, школам и медицинским учреждениям.