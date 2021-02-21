В Днепре построят современные станции метро: опубликованы фото проектов

В Днепре показали, как будут выглядеть входы в метрополитен на станциях "Центральная" и "Исторический музей", спроектированные архитектурным бюро Захи Хадид.

Соответствующие снимки разместили в Instagram Progressive Dnipro со ссылкой на собственные источники. Судя по изображениям, выглядеть новые сооружения будут стильно и современно.

Согласно визуализациям, в центре вход расположен между Европейской площадью и площадью Героев Майдана, которую несколько видоизменили. А в районе Гагарина также спроектированы две конструкции входа: одна возле памятника генералу Пушкину, вторая – прямо возле флага. При этом изображения эти носят чисто ознакомительный характер и на практике все может быть совершенно иначе.

Стоит отметить, что развитие метрополитена в Днепре продолжается довольно долгое время. Первые 6 станций открыли в 1995 году, а в 2016 началась активная фаза строительства новых 3. В 2017 году им занялась турецкая компания Limak Construction. Открытие станций "Театральная", "Центральная" и "Историческая" запланировано на 2024 год.

Также напомним, что в Днепре начали ремонтировать участки трамвайных путей. Для удобства пассажиров все работы проводят ночью. Один из таких участков – проспект Дмитрия Яворницкого, 74, в районе площадки строительства метро. В коммунальном предприятии уверяют: с потеплением начнутся капитальные ремонты.

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