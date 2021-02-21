В Днепре построят современные станции метро: опубликованы фото проектов
В Днепре показали, как будут выглядеть входы в метрополитен на станциях "Центральная" и "Исторический музей", спроектированные архитектурным бюро Захи Хадид.
Соответствующие снимки разместили в Instagram Progressive Dnipro со ссылкой на собственные источники. Судя по изображениям, выглядеть новые сооружения будут стильно и современно.
Согласно визуализациям, в центре вход расположен между Европейской площадью и площадью Героев Майдана, которую несколько видоизменили. А в районе Гагарина также спроектированы две конструкции входа: одна возле памятника генералу Пушкину, вторая – прямо возле флага. При этом изображения эти носят чисто ознакомительный характер и на практике все может быть совершенно иначе.
Стоит отметить, что развитие метрополитена в Днепре продолжается довольно долгое время. Первые 6 станций открыли в 1995 году, а в 2016 началась активная фаза строительства новых 3. В 2017 году им занялась турецкая компания Limak Construction. Открытие станций "Театральная", "Центральная" и "Историческая" запланировано на 2024 год.
Также напомним, что в Днепре начали ремонтировать участки трамвайных путей. Для удобства пассажиров все работы проводят ночью. Один из таких участков – проспект Дмитрия Яворницкого, 74, в районе площадки строительства метро. В коммунальном предприятии уверяют: с потеплением начнутся капитальные ремонты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве с 20 по 23 февраля частично закрыта станция метро "Харьковская" из-за замены турникетов. После ремонта пассажиры смогут использовать qr-билет, Kyiv Smart Card, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку;
также в Киеве на нескольких станциях метрополитена установили автоматические дефибрилляторы. До 1 марта в открытом доступе появятся 19 подобных аппаратов. Аптечки, предусмотренные проектом, были закуплены и уже размещены на станциях.