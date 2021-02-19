В Киеве частично закроют станцию метро "Харьковская"

В Киеве с 20 по 23 февраля на станции метро "Харьковская" из-за замены турникетов не будет один из вестибюлей.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, речь идет о восточном вестибюле (№ 2) станции.

Новые контрольно-пропускные пункты принимают все современные способы оплаты проезда. Пассажиры смогут использовать qr-билет, Kyiv Smart Card, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.

Подобные турникеты уже работают в вестибюле № 1 станции метро "Харьковская", а также на станциях метро "Площадь Льва Толстого", "Сырец", "Героев Днепра", "Контрактовая площадь".

Этот вид контрольно-пропускных пунктов является антивандальным и применяется в европейских метрополитенах.

Отметим, что в Киеве в этом году на станциях метро планируют установить 305 камер видеонаблюдения, в том числе с функцией распознавания лиц. Среди прочего новые камеры будут использовать для мониторинга того, как киевляне и гости столицы соблюдают карантинные ограничения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 18 февраля из-за сообщения о минировании были закрыты станции метро "Майдан Незалежности" и "Дворец Спорта".