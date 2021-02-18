В Днепре начали ремонтировать проблемные участки трамвайных путей

В Днепре начали ремонтировать участки трамвайных путей – для удобства пассажиров работы проводят преимущественно ночью, чтобы не останавливать движение.

Как отметил главный инженер ремонтно-строительного управления КП "Днепровский электротранспорт" Николай Лонюк, одной из таких участков, где уже 18 февраля будут проводить работы – проспект Дмитрия Яворницкого, 74, в районе площадки строительства метро.

"В частности отремонтируем и заменим рельсовые стыки и рубки, устраним расширения пути с помощью специальной стяжки, а также осадки на стыках, чтобы не было перекосов на пути. Выполним эти работы для стабильного движения трамваев, а уже в мае здесь запланирован капитальный ремонт полотна", – сказал он.

Со своей стороны мастер ремонтно-строительного управления КП "Днепровский электротранспорт" Сергей Скрипниченко отметил: "Для проведения ремонтных работ имеем необходимое оборудование. С помощью специальных путевых тяг устраним расширения колеи. Сейчас на этом участке трамвайного маршрута № 1 есть определенные ограничения в движении, а уже после ремонта вагоны будут двигаться с разрешенной скоростью".

В коммунальном предприятии уверяют: с потеплением начнутся капитальные ремонты. Всего в Днепре за последние пять лет отремонтировано более 19 км трамвайных путей.

В 2021-м запланировано заменить более 4,5 км полотна. В частности, и сделать 15 трамвайных переездов, в том числе: ул. Д. Яворницкого – ул. Сечевых стрельцов; просп. Д. Яворницкого – ул. А. Фабра; просп. Д. Яворницкого – ул. Баррикадная; просп. Д. Яворницкого – ул. В. Вернадского; просп. Д. Яворницкого – ул. Шмидта; просп. Пушкина – ул. Шмидта; ул. Криворожская – ул. Макарова; ул. Криворожская – ул. Рабочая; ул. Макарова – ул. Титова; просп. И. Мазепы – ул. Виктора Мерзленко; ул. С Храброго – ул. Сечевых стрельцов; ул. С Храброго – М. Грушевского; ул. С Храброго – ул. Троицкая; ул. С Храброго – ул. Короленко; просп. Пушкина – ул. Рабочая.