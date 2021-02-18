В Киеве на станциях метро появились дефибрилляторы. Фото

В Киеве на станциях метрополитена "Крещатик", "Театральная" и "Политехнический институт" установили автоматические дефибрилляторы

Как сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен", до 1 марта в открытом доступе появятся 19 подобных аппаратов (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Всего профильным предприятием было закуплено и передано подземке 52 подобных устройства, которые находятся в кассовых залах станций.

Аптечки, предусмотренные проектом, были закуплены и уже размещены на станциях в местах, согласованных с авторами проекта общественного бюджета "РеаниМетро".

Также на станциях метро работают правоохранители Управление полиции в метрополитене и представители Муниципальной стражи Киева, которые могут оказывать необходимую медицинскую помощь пассажирам в случае необходимости.

Отметим, что в Киеве на Оболонско-Теремковской линии метро в ближайшие дни начнет работать модернизированный поезд. В вагонах установлено новое дверное оборудование, окна, салонное освещение с использованием бюджетных светодиодных светильников.

Кроме того, впервые внедрена система визуального информирования для пассажиров, которые находятся в салоне вагонов. Она отражает схему линии метрополитена, а также местонахождение поезда.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" с 9 по 13 февраля из-за замены турникетов не работал один из вестибюлей.