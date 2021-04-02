Под Днепром 16-летняя девушка родила второго ребенка в скорой

16-летняя девушка из поселка Трудовая Нива Апостоловского района Днепропетровской области родила ребенка в машине скорой помощи.

Это вторая беременность несовершеннолетней, сообщил 1 апреля директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко на пресс-конференции в "Мост Днепр".

Он отметил, что у 16-летней 26 марта начались роды на 38-й неделе беременности и она вызвала скорую.

"Врачами скорой помощи было принято решение о госпитализации. Однако во время транспортировки в больницу, в санитарном автомобиле пришлось экстренно принимать роды. Родилась девочка. Ребёнка с мамой госпитализировали в Криворожский перинатальный центр", – рассказал Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Хмельницкой области многодетная 42-летняя мать Светлана Кухарчук родила сына – он стал 18-м ребенком в ее семье. Теперь там будут воспитывать десять парней и восемь девочек.