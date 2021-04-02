Під Дніпром 16-річна дівчина народила другу дитину в швидкій

16-річна дівчина із селища Трудова Нива Апостолівського району Дніпропетровської області народила дитину в машині швидкої допомоги.

Це друга вагітність неповнолітньої, повідомив 1 квітня директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко на пресконференції в "Мост Днепр".

Він зазначив, що у 16-річної 26 березня почалися пологи на 38-му тижні вагітності і вона викликала швидку.

"Лікарями швидкої допомоги було ухвалено рішення про госпіталізацію. Однак під час транспортування в лікарню, у санітарному автомобілі довелося екстрено приймати пологи. Народилася дівчинка. Дитину з мамою госпіталізували в Криворізький перинатальний центр", – розповів Шевченко.

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