На Хмельнитчине украинка родила 18-го ребенка. Видео
В Хмельницкой области многодетная 42-летняя мать Светлана Кухарчук родила сына – он стал 18-м ребенком в ее семье.
Теперь там будут воспитывать десять парней и восемь девочек. Об этом сообщает "Суспільне" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Медики из отделения экстрагенитальной патологии беременных областного перинатального центра отмечают, что это первые подобные роды в их регионе и они имели определенные риски.
Однако женщина родила здорового мальчика весом 4 килограмма 150 граммов. Мальчика назвали Павлик.
"Восемнадцатых родов не было. Если посчитать, она вышла замуж в 18, а сейчас 42, 18 детей, это она рожала почти каждый год", – добавила заведующая Людмила Мельник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Виннице женщина, у которой начались схватки, родила ребенка перед роддомом. Учреждение было закрыто на дезинфекцию из-за COVID-19.
Подобный случай произошел в Черкассах – там женщина с коронавирусом родила младенца на земле под закрытым медучреждением.
Ее муж рассказал, что медики не выходили к ним более 40 минут.