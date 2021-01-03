На Хмельнитчине украинка родила 18-го ребенка. Видео

В Хмельницкой области многодетная 42-летняя мать Светлана Кухарчук родила сына – он стал 18-м ребенком в ее семье.

Теперь там будут воспитывать десять парней и восемь девочек. Об этом сообщает "Суспільне" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Медики из отделения экстрагенитальной патологии беременных областного перинатального центра отмечают, что это первые подобные роды в их регионе и они имели определенные риски.

Однако женщина родила здорового мальчика весом 4 килограмма 150 граммов. Мальчика назвали Павлик.

"Восемнадцатых родов не было. Если посчитать, она вышла замуж в 18, а сейчас 42, 18 детей, это она рожала почти каждый год", – добавила заведующая Людмила Мельник.

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