За какое нарушение правил дорожного движения не имеют права штрафовать: знают не все водители

Нарушение правил дорожного движения влечет наказание. Это аксиома. Но есть некоторые мелкие проступки, со штрафом на которые можно не соглашаться.

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Как выяснил OBOZREVATEL, речь идет о требовании иметь в автомобиле аптечку. Этот вопрос регулируется п. 31.4.7 действующих ПДД. Согласно этому пункту нельзя эксплуатировать транспортное средство, если в нем нет аптечки, промаркированной должным образом сведениями о типе транспортного средства, для которого она предназначена (мотоцикл, легковое или грузовое авто, автобус, микроавтобус и т.п.).

Впрочем, исключением из этого правила являются личные легковые автомобили. По словам юристов, занимающихся этим вопросом, нет ни одного нормативного документа, предусматривающего наказание за вождение личного авто без аптечки. Если машина не используется для предоставления услуг пассажирских перевозок, водитель может получить только предупреждение.

Между тем, наличие аптечки обязательно для легковушек, предоставляющих услуги такси. Если в такой машине ее не будет, водителю грозит штраф в размере 680 гривен. Повторное нарушение по этому пункту влечет лишение права управлять транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев или административный арест сроком от 5 до 10 дней.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о дорожном правиле, которое по вежливости нарушают почти все водители и могут быть за это наказаны.

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