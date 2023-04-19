Угрожает штраф и хуже: какое правило дорожного движения нарушают почти все водители

У водителей есть неписаное правило благодарить за любезность на дороге, ненадолго включив аварийную световую сигнализацию. Эта традиция передается между автомобилистами из поколения в поколение. Но на самом деле такой жест вежливости может доставить неприятности тому, кто его использует.

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Как выяснил OBOZREVATEL, использование аварийки не по назначению является нарушением и чревато серьезным наказанием водителя. Этот вопрос регулируется пунктом 9.9 действующих Правил дорожного движения.

Согласно этому пункту, аварийную световую сигнализацию можно использовать только в четко определенном перечне ситуаций. Вот эти ситуации:

вынужденная остановка на дороге;

остановка по требованию полицейского;

ослепление водителя светом фар;

движение транспортного средства с техническими неисправностями;

движение транспортного средства на буксире;

движение транспортного средства, которое перевозит организованную группу детей с опознавательным знаком "Дети";

остановка на дороге всех транспортных средств, которые передвигаются в колонне;

дорожно-транспортное происшествие

При ДТП водитель также должен разместить вблизи авто знак аварийной остановки. Если аварийка не работает, то пункт 9.11.а ПДД требует от него известить об этом знаком аварийной остановки сзади на транспортном средстве.

Если водитель нарушает требования к использованию аварийной сигнализации, он может получить наказание. В самом простом случае это будет просто предупреждение от полиции. Но также законы предусматривают штраф в размере 425 грн. Если нарушение повлекло за собой аварийную обстановку, а в таком случае сумма штрафа возрастает до 680 грн, а водителя могут лишить водительских прав на срок 6-12 месяцев.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как водителя могут наказать за непрохождение техосмотра.

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