В Украине может появиться доступный кроссовер от Mercedes

Mercedes подготовил новый доступный кроссовер под брендом Denza. Автомобиль разработали совместно с китайской компанией BYD. Автомобиль в скором времени может появиться в Украине.

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В нашу страну охотно ввозят автомобили из Китая – даже те, которые не представлены на нашем рынке официально. Это касается и Denza. О совместной разработке Mercedes и BYD сообщили на CarNewsChina.

Новый Denza N8 – большой кроссовер с длиной кузова 4949 мм при колесной базе 2830 мм. Ширина равна 2830 мм, а высота составляет 1725 мм.

Просторный салон, в зависимости от конфигурации, способен разместить шесть, семь или восемь человек. Автомобиль сконструирован с учетом наиболее актуальных тенденций, поэтому покупателям предложат гибридный и полностью электрический варианты.

Гибрид Denza N8 оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 л, который работает в паре с электромотором. Гибридных модификаций будет несколько, самая мощная предложит 490 л.с.

Электромобиль оснастят одним или несколькими моторами. Отдача таких версий – от 313 до 585 л.с. Цена Denza N8 – от $30 000 до $40 000.

OBOZREVATEL ранее сообщал о доступном электрокаре General Motors, цена которого не превысит 5000 долларов.