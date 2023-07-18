Новый электромобиль General Motors до $5000 показали на фото

Американский концерн General Motors готовит к выходу на рынок бюджетный электромобиль, цена которого не превысит $5000. Новинку уже можно рассмотреть на фото, которые просочились в сеть.

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Компактный электрокар появится в продаже под брендом Wuling, который создан совместно с китайским концерном SAIC. На фото, которые оказались в распоряжении Autohome, можно увидеть очень небольшой городской автомобиль – это трехдверный хэтчбек.

Заметно, что в основе новинки – ультрапопулярный в Китае Wuling HongGuang Mini EV. Пока неизвестно, является ли неназванная новинка рестайлингом или новой модификацией. В любом случае, цена оригинальной модели в $4400 намекает, что новый китайский электрокар также окажется дешевле 5000 долларов.

На выбор покупателям предложат несколько батарей разной емкости (от 13 до 26 кВтч). Большого запаса хода ждать не стоит – 100-150 км должно хватать в городских условиях. А вот довольно мощный 41-сильный мотор обеспечит достойную динамику такому маленькому автомобилю.

Премьера модели состоится до конца 2023 года. Благодаря таким автомобилям General Motors усиливает свои позиции в КНР.

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