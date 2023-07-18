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Новый электромобиль General Motors до $5000 показали на фото

Стас Сидилев
Авто
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Wuling HongGuang Mini EV

Американский концерн General Motors готовит к выходу на рынок бюджетный электромобиль, цена которого не превысит $5000. Новинку уже можно рассмотреть на фото, которые просочились в сеть.

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Компактный электрокар появится в продаже под брендом Wuling, который создан совместно с китайским концерном SAIC. На фото, которые оказались в распоряжении Autohome, можно увидеть очень небольшой городской автомобиль – это трехдверный хэтчбек.

Заметно, что в основе новинки – ультрапопулярный в Китае Wuling HongGuang Mini EV. Пока неизвестно, является ли неназванная новинка рестайлингом или новой модификацией. В любом случае, цена оригинальной модели в $4400 намекает, что новый китайский электрокар также окажется дешевле 5000 долларов.

Wuling HongGuang Mini EV

На выбор покупателям предложат несколько батарей разной емкости (от 13 до 26 кВтч). Большого запаса хода ждать не стоит – 100-150 км должно хватать в городских условиях. А вот довольно мощный 41-сильный мотор обеспечит достойную динамику такому маленькому автомобилю.

Премьера модели состоится до конца 2023 года. Благодаря таким автомобилям General Motors усиливает свои позиции в КНР.

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