Как наказывают водителей за непрохождение техосмотра: может дойти до ареста

В Украине вернули обязательный техосмотр автомобилей. Таким образом, государство гармонизировало свое законодательство с европейскими стандартами, что является требованием для вступления Украины в Евросоюз. Соответственно, за непрохождение проверки ввели административное наказание.

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OBOZREVATEL разбирался, в каких обстоятельствах такое наказание может быть назначено и какие меры будут применяться к нарушителям.

Регулирует этот вопрос ч. 3 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Согласно этому документу, если водитель управляет транспортным средством, которое не прошло соответствующую проверку, что впервые было установлено полицейскими, на него должен быть наложен штраф в размере 340 грн.

Повторное нарушение в течение года увеличивает это наказание, что предусматривает ч. 4 ст. 121 КУоАП. В таком случае штраф должен составить от 850 до 1700 грн с лишением прав на срок от 3 до 6 месяцев. Или за повторное нарушение может быть назначен админарест на срок от 5 до 10 суток.

При этом административный арест не является тюремным заключением. Это более серьезный тип административного наказания. Нарушителя в таком случае содержат в специальных приемниках или изоляторах временного задержания Национальной полиции отдельно от заключенных. Обеспечение арестованных по условиям настоящей нормы осуществляется в соответствии с условиями тюрем общего режима.

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