Три главные ошибки водителей в жару: чего делать нельзя

Передвигаться в авто в жаркую погоду может быть непросто. Даже кондиционер не может спасти его от сильного нагрева во время стоянки. Также жара может стать причиной поломки автомобиля. Поэтому водителям советуют избегать определенных ошибок, чтобы упростить и обезопасить себе и пассажирам передвижение в жаркие дни.

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OBOZREVATEL рассказывает об ошибках, которые могут только усугубить ситуацию. Об этих действиях лучше забыть в сильную жару.

Надежда на кондиционер

Если охлаждать машину исключительно с помощью климат-контроля, вы создадите большую нагрузку на двигатель, которому и так приходится несладко в жаркие дни. Поэтому перед тем, как сесть в авто, эксперты советуют его проветрить. Например, откройте багажник или дверцу с пассажирской стороны, а затем несколько раз откройте и закройте водительскую дверь. Такой сквозняк выгонит из машины раскаленный воздух и позволит облегчить работу кондиционера.

Пренебрежение водой

Временами водители не берут с собой в дорогую воду, аргументируя это тем, что она все равно нагреется и толку от нее не будет. Это большое заблуждение. Даже кипяток (горячий чай) помогает восстанавливать уровень гидратации организма, что критически важно в жару. Если же человеку сильно будет не хватать влаги в жару, у него может резко ухудшиться самочувствие, вплоть до потери сознания. А за рулем это особенно опасно. Потому летом в машине обязательно должна быть питьевая вода.

Запертые пассажиры

Если с вами передвигаются любые пассажиры, особенно дети или животные, оставлять их в салоне во время стоянки нельзя. Вы будете думать, что выскочили в супермаркет, аптеку или кафе за своим заказом на минутку, но ее может оказаться вполне достаточно, чтобы на раскаленной стоянке машина нагрелась до адской температуры и это стало причиной теплового удара у запертных внутри пассажиров. А у детей и животных последствия этого состояния могут быть очень серьезными. Поэтому всегда делайте так, чтобы внутри авто никто не оставался. Возьмите их с собой, выпустите прогуляться вокруг автомобиля и размять ноги, в крайнем случае оставьте открытым окно. Не превращайте машину в ловушку для тех, кто едет с вами.

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