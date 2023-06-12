Почему авто нельзя мыть в жару под солнцем: что следует знать водителю

Если зимой автомобиль покрывается влажной грязью, то летом проблемой становится пыль и насекомые, которые налипают на кузове и окнах. То есть в теплое время года проблема регулярного мытья никуда не исчезает. Но к ней добавляется еще одна – уход за машиной в условиях жары и под палящим солнцем может нанести авто вред.

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OBOZREVATEL разбирался, что может быть опасным в мытье машины летом. И как предотвратить возникновение проблем.

Быстрое высыхание

В жару, когда и воздух горячий, и сама машина раскалена, вода и мыльная пена на кузове будут высыхать слишком быстро. Вы не успеете как следует обработать поверхность и получите некрасивые пятна. Бороться с этим можно, если мыть авто частями, начиная сверху вниз.

Перепады температуры

Немногие автомобилисты готовы потратиться на то, чтобы помыть машину горячей водой. Потому и летом тоже раскаленный кузов поливают холодной. А такие перепады температуры могут вызвать растрескивание покрытия, что в дальнейшем чревато развитием коррозии. Именно поэтому машину советуют мыть в утреннее или вечернее время – после заката, когда температура воздуха не так высока.

Риск для здоровья

Если мыть машину под палящим солнцем, риски возникают не только для транспортного средства, но и для человека, который ее чистит. Вы можете получить солнечные ожоги и тепловой или солнечный удар. Именно поэтому мытьем нужно заниматься в тени или под навесом, не выбирать для этого самые жаркие часы и позаботиться о своем охлаждении.

Как правильно мыть машину в жару

В первую очередь дайте кузову остыть. Загоните авто под навес или в закрытое помещение хотя бы на 30-60 минут или мойте с утра. Перед такой мойкой можно дополнительно обдать кузов холодной водой. Особо обратите внимание на тормозные диски – они должны остыть полностью.

Ни в коем случае не пользуйтесь для мытья ледяной водой – это опасно для покрытия. Нагреть воду до приемлемой температуры можно, например, под солнцем.

Пену наносите на сухой кузов бесконтактным способом. Так на машине не должно остаться следов.

Помните, что химия для мытья, если она быстро высыхает, может оставить стойкие пятна, с которыми не справится даже полировка. Особенно плохо реагируют на это хромированные элементы. Поэтому мойте такие детали отдельно.

Правильный алгоритм мытья машины в жару – это сверху вниз и по частям. Сначала помойте крышу, потом окна и так далее до колес.

Разводите моющие средства до минимально возможной концентрации. С летней пылью это справиться поможет и при этом снизит риски появления пятен.

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