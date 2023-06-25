Как уберечь авто от перегрева: советы водителям

Жара может выводить из строя разные сложные механизмы, и автомобиль здесь – не исключение. Перегрев двигателя, эксплуатация жидкостей при повышенной температуре, неподходящие для резины или пластика температуры – все это может оказать свое разрушительное воздействие. Потому машину также необходимо защищать от палящего солнца.

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OBOZREVATEL собрал основные лайфхаки, как предотвратить перегрев автомобиля. Главная задача – дать машине вовремя остыть и позаботиться о ее техническом состоянии до того, как потребуется ремонт.

Паркуйтесь в тени

Неважно – будет ли это место под деревьями, под навесом или крытая парковка. Автомобилю очень желательно обеспечить тень, чтобы он мог должным образом охладиться и чтобы салон не превратился в раскаленную сковороду.

Имейте при себе автомобильные шторы

Эти предметы не занимают много места в салоне, зато хорошо уберегут его от перегрева. Автомобильные шторы пригодятся, если не удастся найти затененное место для парковки. Они оградят салон от воздействия чрезмерного тепла и интенсивного ультрафиолета.

Тонируйте окна

Тонировка – еще один хороший способ избежать чрезмерного проникновения солнечного света в салон. Но подробно изучите законодательство на этот счет. Какую тонировку можно наносить, на каких окнах и какой степени. За нарушение этих правил можно получить штраф.

Оставляйте окна слегка приоткрытыми

Из наглухо закрытого салона горячему воздуху деваться совершенно некуда. А вот даже небольшая щель в приспущенном окне способна сильно улучшить ситуацию с жарой. Так что оставляйте окна и люк на крыше немного приоткрытыми. Так, чтобы руку в эту щель продвинуть было нельзя – этого будет достаточно, чтобы почувствовать разницу. Но следите за прогнозом погоды, чтобы через отверстия салон не залило дождем.

Откройте вентиляционные отверстия в полу

Большинство людей, когда садятся в машину летом, начинают использовать вентиляционные отверстия в приборной панели на максимальном режиме. И это верно. Но еще лучше получать воздух через аналогичные отверстия в полу. Горячий воздух поднимается вверх, поэтому перейдите на нижние вентиляционные отверстия, откуда поступает больше прохлады, и включите вентилятор на максимальную мощность, чтобы вытолкнуть горячие массы. Когда автомобиль начнет охлаждаться, вы сможете снова открыть верхние вентиляционные отверстия.

Используйте режим охлаждения, а не рециркуляцию

Практически весь год автомобильный климат-контроль работает на рециркуляцию уже имеющегося в салоне воздуха. Но в таком случае он будет просто перегонять жару по салону. Поэтому, прежде чем сесть в машину, сначала воспользуйтесь режимом охлаждения автомобильного кондиционера, а уже через 10-15 минут возвращайтесь к рециркуляции.

Следите за указателем температуры двигателя

Расположенный на приборной панели датчик температуры двигателя имеет стрелку, которая всегда должна указывать на центр. Если она перемещается в "горячую зону", остановитесь в безопасном месте, выключите двигатель и дайте автомобилю остыть.

Включите обогрев, чтобы охладить двигатель

Включение обогрева может быть последним, что вы хотите делать в жаркий летний день, но этот процесс поможет выгнать горячий воздух из моторного отсека и охладить двигатель. Это не решит основную проблему, но в дальних поездках такой лайфхак может помочь поддержать состояние мотора.

Следите за уровнем охлаждающей жидкости

Логика здесь проста – если не хватает жидкости для охлаждения, автомобиль перегреется с большей вероятностью. Поэтому следить за ее уровнем летом особенно важно. Этот уровень обозначают индикаторными линиями на соответствующем бачке. Просто откройте капот и найдите этот бачок. Но никогда не добавляйте охлаждающую жидкость, когда двигатель еще горячий – это может быть опасно.

Попросите механика промыть радиатор

Промывка радиатора, также известная как промывка охлаждающей жидкостью, включает слив старой охлаждающей жидкости из радиатора, очистку его промывочной жидкостью и добавление новой порции. Механики рекомендуют проводить эту процедуру каждые 6-6,5 тыс. километров, но вы можете свериться с инструкцией к своему авто.

Подумайте о замене автомобильного аккумулятора

Если ваш автомобильный аккумулятор старше 3 лет, он может не обеспечивать необходимую для лета мощность. Поэтому ваш автомобиль может работать с большей нагрузкой, и это приведет к быстрому его перегреву. Проконсультируйтесь со своим механиком, не пора ли вам заменить аккумулятор.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как летом защитить от перегрева автомобильный двигатель.

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