Возрастные изменения: тестируем новый Lexus NX

Для бренда Lexus модель NX является одной из ключевых. Например, в Европе на нее приходится львиная доля всех продаж. В Украине она уступает старшей модели RX, но возможно уже в ближайшее время ситуация изменится, и отечественные потребители "распробуют" новинку, тем более, что новая генерация ощутимо "повзрослела".

Летом нынешнего года компания Lexus презентовала новое поколение среднеразмерного кроссовера NX. Спустя несколько месяцев АвтоОбоз отправился в солнечную Испанию, чтобы познакомиться с одним из бестселлеров марки.

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В компании не скрывают своих надежд на новинку, которая призван продолжить успех предшественника. Напомним, что впервые в модельной гамме Lexus модель NX появилась в 2014 году и за минувшие годы обладателями этого кроссовера стали более 175 тысяч автолюбителей. А главное, что NX смог привлечь в ряды своих поклонников новых клиентов – для большинства покупателей он стал первым автомобилем бренда Lexus.

Дебют первого поколения NX вызвал большой ажиотаж и заставил серьезно занервничать конкурентов. Создатели модели почти без изменений воссоздали в облике серийной машины эффектный концепт LF-NX. Но если первое поколение эпатировало публику своими агрессивными формами, то вторая генерация получила более классические формы в духе модели RX.

Видоизменению подверглись все без исключения кузовные детали. Отдельные "стрелы" ДХО канули в Лету и теперь автомобиль смотрит на мир чуть прищуренными глазами-фарами со светодиодными "бровями". Визитная карточка всех машин марки Lexus – веретенообразная решетка радиатора – изменила свою форму, вытянувшись вверх. За счет этого по бокам "мускулистого" переднего бампера появились крупные L-образные воздухозаборники из черного пластика. Особенно эффектно они смотрятся на машинах белого цвета.

Если долго вглядываться в новый NX, создается ощущение, что перед вами причудливый морской хищник, приготовившийся к атаке. Это впечатление усиливает выдвинутый вперед спойлер, который во всех комплектациях кроме базовой украшен серебристой накладкой.

Сзади NX выглядит не менее эффектно за счет новой светотехники. L-образные фонари в контрастном черном обрамлении визуально объединены между собой тонкой светодиодной лентой. По бокам бампера появились вертикальные воздуховоды, а его нижнюю часть на большинстве версии дополняет диффузор с серебристой декоративной вставкой. С боковины исчезла глубокая выштамповка в нижней части кузова, изменены ручки дверей, которые стали тоньше и рельефнее.

За счет использования платформы Lexus Global Architecture K (GA-K) салон став просторнее, а багажник – более вместительным. Если сравнивать NX с предшественником, длина и ширина выросли на 20 мм, а высота – на 5 мм. Колесная база стала больше на 30 мм. Кроме того, для лучшей стабильности колею передних колес увеличили на 35 мм, а заднюю – на 55 мм.

Внутренняя трансформация

Во втором поколении Lexus NX стал гораздо более удобным и функциональным. Главной особенностью новинки является принципиально иной дизайн интерьера. Все органы управления находятся под рукой, а количество кнопок сведено к минимуму благодаря большому сенсорному экрану, повернутому к водителю. Цифровая шкала приборов меняет дизайн в зависимости от выбранного режима езды от светло-синего до ярко-красного. Удобный проекционный Head-Up дисплей дублирует на лобовое стекло всю оперативную информацию.

Базовая инфо-развлекательная система Lexus Link Connect имеет 9,8-дюймовый экран с антибликовым покрытием, а центральный процессор стал существенно мощнее, чем у предшественника. На нашей тестовой версии был установлен 14-дюймовий дисплей – один из самых больших в классе. Он обладает великолепной графикой, а в списке доступных языков есть украинский.

В стандартной комплектации предусмотрена простая интеграция со смартфоном – есть беспроводной доступ для Apple CarPlay и возможность подключения проводом для Android Auto. Также на центральной консоли предусмотрена площадка для беспроводной зарядки, которая обеспечивает на 50% более быструю зарядку. Также на консоли есть два порта USB – А и С. Не забыты и пассажиры сзади, у которых есть отдельная розетка на 12В и два порта типа USB-С.

Стандартная аудиосистема на NX имеет 10 динамиков, которые обеспечивают четкий звук по всему салону, а для топовых версий предлагается уникальная аудиосистема объемного звучания от Mark Levinson с 17 динамиками.

Багажник достаточно вместительный, имеет широкий дверной проем, и лишь большая погрузочная высота вносит диссонанс в практически идеальную картину. Его объем составляет 525 л, а если сложить спинку заднего дивана, то он увеличится до 1410 л.

Экология и экономичность

Проблема защиты окружающей среды заставляет производителей совершенствовать технологии в области экологии. Компания Lexus давно и достаточно успешно реализует концепцию гибридного привода, который помогает не только экономить топливо, а, соответственно, снижает вред, наносимый природе. Поэтому мы выбрали для тест-драйва именно гибридную модификацию NX 300h.

Запуск гибридной силовой установки Lexus Hybrid Drive четвертого поколения осуществляется привычной кнопкой Start на приборной панели. После чего всеми процессами ее работы управляет электроника. Она самостоятельно определяет, когда подключать электродвигатель, когда должен вступить в работу бензиновый мотор, а когда можно ехать исключительно на "батарейках".

В составе гибридного силового агрегата – 2,5-литровый бензиновый мотор. В паре с ним работает электродвигатель. Суммарная мощность силовой установки достигает 244 л. с., а вместо традиционного "автомата" тяговый момент к колесам передает бесступенчатая трансмиссия E-CVT. Все работает слаженно и четко, а активное использование педали акселератора позволяет получить удовольствие от езды.

Новая гибридная трансмиссия стала более компактной, имеет меньший вес, улучшенные антифрикционные показатели и более эффективный блок управления. Благодаря гибридному силовому агрегату на Lexus NX 300h средний расход за время тест-драйва составил около 6,5 л/100 км. В Украине NX 350h будет доступный исключительно в полноприводном варианте.

По заверениям создателей Lexus 300h разгоняться до первой "сотни" за 7,7 секунд, а максимальная скорость достигает 200 км/ч. Мы решили поверить производителю на слово, тем более, что узкие дороги Майорки и местные ограничения скорости не позволяли проверить их справедливость. Могу только сказать, что машина достаточно резво реагирует на нажатие педали акселератора, а уехать со светофора от остальных участников дорожного движения не составляло труда.

Свой вклад в улучшение характеристик нового Lexus NX внесли и инженеры, занимавшиеся ходовой частью машины. Кроссовер получил полностью независимую подвеску со стойками McPherson спереди и конструкцию на двойных поперечных рычагах с продольными тягами сзади. Возможно настройки подвески кому-то покажутся более жесткими, чем у предшественника, зато поведение машины на дороге, особенно в поворотах и при маневрировании, стали ощутимо лучше. Новые элементы подвески успешно предотвращают клевки и раскачивание.

Водитель может выбирать между тремя режимами движения – Eco, Normal или Sport. В экономичном режиме реакции автомобиля максимально плавные. В "норме" машина реагирует резвее, но все еще не спешит продемонстрировать весь свой потенциал, ну а спортивные режимы в полной мере позволяют насладиться активным драйвом.

В новом Lexus NX электронные системы безопасности представлены во всем своем многообразии. Например, здесь есть система контроля за движением по полосе Lane Keep Assist, которая автоматически возвращает авто на прежнюю траекторию, а также система превентивной безопасности Advanced Pre-Crash Safety, которая может в случае опасности самостоятельно задействовать тормозную систему в случае обнаружения опасности столкновения.

Появление нового поколения NX в Украине ожидается в начале будущего года. Цены пока не названы, но как нам обещали, они будут сопоставимы со стоимостью аналогичных версий нынешней генерации кроссовера.

Резюме

Новый Lexus NX получил привлекательную внешность, которая стала более "классической". Совершенно иной дизайн интерьера с современными системами мультимедиа, великолепной аудиосистемой и высоким качеством отделочных материалов поднимают модель на качественно новый уровень. Кроме того, в арсенале новинки есть все необходимое, чтобы привлечь самую широкую и взыскательную аудиторию. Также стоит отметить плотно сбитую и энергоемкую подвеску, которая стала заметно спортивнее, что ничуть не отражается на ездовом комфорте. Экономичные современные силовые агрегаты позволят рационально использовать семейный бюджет и способствуют минимизации вредного воздействия на окружающую среду.

Благодарим компанию "Тойота-Украина" за организацию пресс-тура и помощь в проведении теста.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Lexus представила флагманский внедорожник LX.