Lexus презентовал новое поколение кроссовера NX

Компания Lexus представила официально новое поколение компактного кроссовера NX. Автомобиль привлекает внимание динамичным дизайном, салон стал более функциональным, а под капотом появились новые моторы.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка призвана продолжить успех модели, которая пользовалась большой популярностью у покупателей. С момента ее появления в 2014 году счастливыми владельцами NX стали 170 тысяч автолюбителей. Но, самое важное, что модели удалось привлечь в ряды своих поклонников новых клиентов – для большинства покупателей это был первый автомобиль бренда Lexus.

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Вторая генерация NX построена на новой глобальной платформе TNGA – GA-K. Она имеет пониженный на 20 мм центр тяжести, увеличенную колею и лучшее распределение массы между осями. Это позволило отточить управляемость и повысить ездовой комфорт.

По словам создателей, второе поколение NX сможет продолжить успех предшественника за счет улучшенных технических характеристик и высокой топливной экономичности. Это совершенно новый автомобиль – 95% элементов и деталей разработаны "с чистого листа".

Облик новинки продолжает развитие фирменной концепции Lexus L-Fitness. По сравнению с предшественником, экстерьер стал менее агрессивным, острых граней стало меньше, изменились пропорции кузова, а силуэт стал более динамичным и напоминает старшего собрата – RX.

Фирменная веретенообразная решетка стала плоской, вытянулась вверх и получила более тонкую рамку. Стреловидные ДХО теперь интегрированы в фары головного света. Не менее выразительно выглядит автомобиль сзади. По бокам бампера появились вертикальные воздуховоды, а фонари объединили светодиодной полосой на всю ширину задней двери.

Длина NX выросла на 20 мм, ширина — на 20 мм и высота — на 5 мм. Прирост колесной базы составил 30 мм. Это позволило сделать салон более просторным, особенно, для пассажиров на задних сиденьях.

Салон также полностью переработали, выполнив его в новой концепции Tazuna, что в переводе с японского означает "уздечка". Задача была сделать автомобиль более удобным и интуитивно понятным. Поэтому от тачпада и джойстика-контроллера на трансмиссионном тоннеле отказались в пользу более эффективного сенсорного дисплея с расширенным функционалом и более крупным экраном – от 9,8 до 14 дюймов в зависимости от комплектации.

Но и это еще не все. Для нового Lexus NX будет предложена современная линейка бензиновых моторов и, конечно же, гибриды. На вершине модельной гаммы отныне находится модель NX 450h+. Это первый PHEV-гибрид в линейке бренда Lexus. Его суммарная мощность достигает 306 л.с., а исключительно на электротяге автомобиль сможет преодолеть 63 км. Следом за ним идет версия NX 350h с гибридной силовой установкой четвертого поколения. Мощность новинки выросла на 22% (242 л.с.), а количество вредных выбросов сокращено на 10%.

Далее – модификация NX 350. Она оснащается 279-сильным 2,4-литровым турбомотором, 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и постоянным полным приводом с функцией динамического перераспределения тяги. Ну а для самого "младшего" NX 250 подготовили 2,5-литровый бензиновый мотор мощностью 199 л.с.

Появление нового поколения Lexus NX у дилеров запланировано на четвертый квартал нынешнего года. Цены и комплектации станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Lexus представилa ES с обновленным внешним видом и улучшенной динамикой.