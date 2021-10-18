Lexus представил флагманский кроссовер LX
После летней презентации новой генерации Toyota Land Cruiser 300 пришло время для мирового дебюта премиального Lexus LX. Несмотря на унификацию, новинка получила совершенно иной дизайн.
Об этом сообщает пресс-служба производителя. С родственным LC300 новинка разделила облегченную платформу и силовые агрегаты, но дизайн модели совершенно уникальный. Традиционно, переднюю часть модели украшает "веретенообразная" решетка радиатора, а по бокам расположились внушительные воздухозаборники в черном пластике. На мир новинка смотрит узкими глазами-фарами со стреловидными ДХО.
Сзади отличий еще больше. Автомобиль получил оригинальный дизайн задних боковых стекол в хромированном окладе. Кроме того, новинка имеет покатую дверь багажного отделения, а также собственную LED-светотехнику.
Хорошо потрудились и дизайнеры интерьера, создавшие полностью иной облик салона. Над торпедой возвышается широкий экран с диагональю 12,3 дюйма, который отвечает за широкий функционал мультимедийной системы. Ниже расположили 7-дюймовый дисплей для управления климатом и внедорожными функциями. В стандартную комплектацию вошла премиальная аудиосистема с 10 динамиками, а меломанам адресован Mark Levinson с 25 динамиками.
Покупатели могут выбрать между тремя вариантами конфигурации салона – 7, 5 или 4-местной. В последнем случае вместо дивана установлены индивидуальные кресла повышенного комфорта с электроприводами, в центральном подлокотнике есть сенсорный дисплей, а еще два располагаются на спинках передних кресел.
Как и Land Cruiser, Lexus LX теперь оснащается исключительного моторами V6 нового поколения с двумя турбинами. Версия LX 500d получила в свое распоряжение дизельный двигатель объемом 3,3 литра, который выдает 300 л.с. и 700 Нм. Бензиновая версия LX 600 имеет в своем арсенале 3,4-литровый V6, мощность которого достигает 415 л.с., а момент – 650 Нм. В обоих случаях за передачу момента ко всем ведущим колесам отвечает 10-ступенчатый "автомат" с улучшенным быстродействием.
Несмотря на премиальный характер, Lexus LX может справиться практически с любым бездорожьем. Он имеет великолепные показатели геометрической проходимости, а также гидропневмоподвеску и адаптивные амортизаторы на всех колесах. Кроме того, новинку можно заказать в исполнении F Sport с более жесткой подвеской и задним самоблокирующимся дифференциалом Torsen.
У дилеров новый Lexus LX появится в начале будущего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Lexus рассказала о своих планах по выпуску гибрида и электрокара.