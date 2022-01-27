Японские тюнеры превратили RAV4 в динозавра

На Токийском автошоу японская тюнинговая компания Raptor представила свою версию компактного кроссовера Toyota RAV4. Автомобиль получил оригинальный дизайн и расширенный пакет опций.

Об этом сообщает портал Carscoops. Тюнинговое ателье Raptor специализируется на изготовлении защитных покрытий для кузова. Чтобы продемонстрировать свои возможности в модернизации облика автомобилей они использовали в качестве "донора" Toyota RAV4 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Кузов машины покрыли специальной темно-серой матовой краской. Благодаря особой текстуре автомобиль не боится царапин и прочих неглубоких повреждений, которые могут появиться в процессе эксплуатации машины на пересеченной местности. Кроме того, в компании подготовили комплект пластиковых деталей обвеса, защитную решетку спереди и модернизированный передний бампер от Albamo.

Также на кузов нанесли декоративные аппликации, напоминающими следы от когтей динозавра, а боковины кузова украсили большими надписями "Raptor". Дополняют брутальный облик новинки комплект колесных дисков KMC и внедорожных шин Monsta Mud Warrior. Подвеску подняли на 51 мм. Под капотом остался "стоковый" 2-литровый 4-цилиндровый мотор, развивающий 171 л.с., работающий в паре с вариатором CVT.

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