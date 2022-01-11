Toyota представила роскошный пикап Tundra Capstone

Японская компания Toyota устроила настоящую атаку на конкурентов в сегменте полноразмерных пикапов. После презентации спортивной версии Tundra TRD Pro очередным ударом станет премиум-модификация Capstone.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль создан для покупателей, для которых стандартная версия пикапа Tundra недостаточно роскошна. Новинка должна отбить покупателей у нового GMC Sierra Denali и топовых версий Ford F-150.

Видео дня

Tundra Capstone получила богатый набор хромированных деталей отделки, включая молдинги и накладки на зеркалах, а также эффектные 22-дюймовые диски. Кроме того, новинка отличается оригинальной облицовкой радиатора с хромированными акцентами и надписью Tundra на заднем борте. Также автомобиль снабдили подножками с электроприводом и защитной "ванной" в багажном отделении из композитного материала.

Салон украсили двухцветной семи-анилиновой кожей и вставками из орехового дерева. Кресла обоих рядов сидений имеют подогрев и вентиляцию, а в холодное время водитель оценит подогрев рулевого колеса. Кроме того, автомобиль имеет панорамную крышу, подсвеченный логотип Capstone на торпеде, а также многослойные стекла на передних дверях, повышающих акустический комфорт.

Перед глазами водителя расположен 12,3-дюймовый цифровой экран, а по центру торпеды установили 14-дюймовый дисплей инфо-развлекательной системы, поддерживающей с беспроводным подключением Android Auto и Apple CarPlay. Также в списке опций новинки – 10-дюймовый проекционный экран, цифровое зеркало заднего вида, аудиосистема JBL с 12-ю динамиками и система кругового обзора Panoramic View Monitor.

Capstone будет оснащаться исключительно гибридным силовым агрегатом i-Force Max. Он имеет в своем арсенале стартер-генератор мощностью 36 кВт (49 л.с.), который располагается между битурбированным 3,5-литровым V6 и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Суммарная мощность такого гибрида – 326 кВт (443 л.с.), а крутящий момент достигает 790 Нм.

Автомобиль имеет грузоподъемность 674 кг, а также способен тянуть за собой прицеп массой 4690 кг. В стандартную комплектацию вошли системы помощи при буксировке Trailer Back Guidance и Straight Path Assist. В качестве опции можно заказать адаптивную подвеску Adaptive Variable Suspension.

Capstone получит большой список вспомогательной электроники, включая адаптивный круиз-контроль, системы поддержания движения в полосе, адаптивный свет, распознавание дорожных знаков и многое другое.

Toyota Tundra Capstone will ожидается у дилеров весной нынешнего года исключительно в с полноразмерной 4-дверной кабиной CrewMax. Стоимость новинки станет известна ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota представила на выставке SEMA-2021 пикап TRD Desert Chase Tundra.