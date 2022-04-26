Volkswagen раскрыл информацию о новом Amarok

Подразделение Volkswagen Commercial Vehicles поделилось подробностями о новом поколении пикапа Amarok. Презентация новинки, созданной при участии концерна Ford, состоится к конце нынешнего года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новый Amarok разработан интернациональной командой специалистов из Германии и Австралии, а производство будет организовано на заводе в ЮАР. Новинка стал результатом совместного проекта коммерческих подразделений Ford и Volkswagen, анонсированном несколько лет назад и предполагающим широкую кооперацию и унификацию между модельными семействами двух производителей. Применительно к Amarok его близким "родственником" стал представленный ранее Ford Ranger.

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Новое поколение пикапа Amarok отличается от предшественника более агрессивным дизайном, а также размерами. Длина модели выросла до 5350 мм (+100 мм), а колесная база увеличена до 3270 мм (+175 мм), что позволило сделать салон более просторным. Грузоподъемность увеличена до 1,2 т, а за собой новинка способна тянуть прицеп массой до 3,5 т.

За счет коротких свесов и новой подвеске автомобиль обладает лучшей проходимостью. Также выросла величина преодолеваемого брода. В стандартной комплектации впервые будут использоваться внедорожные шины, а диаметр колесных дисков может достигать 21 дюйма.

В зависимости от рынка сбыта для Amarok будет предложена широкая гамма силовых агрегатов. В частности, один бензиновый и четыре дизельных, 4- и 6-цилиндровые, объемом от 2 до 3 литров. Покупателям будут предложены заднеприводный вариант, а также версии с полным приводом. В новой генерации пикапа предусмотрено около 30 электронных систем помощи водителю из которых более 20 используются на модели Amarok впервые.

В салоне появился полностью цифровой кокпит с экраном вместо традиционной аналоговой приборной шкалы, а также большой сенсорный дисплей инфо-развлекательной системы. Для модели разработали новые более комфортабельные сиденья, а передние снабжены электроприводом с 10-ю регулировками.

Для пикапа подготовили 5 комплектаций: Amarok, Life, Style, PanAmericana и Aventura. Помимо полноразмерной 4-дверной версии DoubleCab на отдельных рынках будут доступны для заказа двухдверные модификации SingleCab с увеличенной грузовой платформой. Презентация новинки состоится в конце нынешнего года.

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