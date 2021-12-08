Volkswagen показала новые иллюстрации пикапа Amarok

Немецкая компания Volkswagen поделилась новыми изображения следующей генерации пикапа Amarok. Новинку представят в будущем году, а производство будет организовано на заводе в ЮАР параллельно с родственным пикапом.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Официальные эскизы следуют за более ранними тизерами, представленными в марте прошлого и нынешнего годов. И если о внешности мы уже имеем некоторое представление, то на новых иллюстрациях впервые показали фрагмент интерьера.

Новый VW Amarok является результатом коллаборации с компанией Ford. Автомобиль разделит платформу с новым Ford Ranger, который недавно презентовали официально. Обе машины получат унифицированные узлы и агрегаты, а вот дизайн машин будет существенно отличаться.

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Облик Volkswagen будет выполнен в фирменной стилистике марки. Фары головного света интегрированы в решетку радиатора и соединены светодиодной лентой, а рельефный капот и мускулистые крылья придают пикапу брутальности. В свежем тизере Amarok изображен с внедорожными шинами и дополнительным оборудованием на крыше в рамках кампании Wilderness Foundation Africa (WFA) по защите носорогов. Уходящая модель помогает выполняет ту же роль по сохранению дикой природы в Южной Африке с 2011 года.

В салоне родство с Ranger проявляется лишь в большом сенсорном экране и цифровой приборной панели, однако рулевое колесо, дизайн приборной панели с большими отделениями для хранения вещей и отделка сидений у "немца" уникальные.

VW гордится внедорожными возможностями нового Amarok, говоря, что его "не остановит ни одна пересеченная местность". Компания также заявляет, что в новом поколении "будут представлены инновации, которых раньше не было в этом сегменте", а также "значительно больше систем помощи водителю".

Новый пикап был разработан интернациональным коллективом специалистов команд из Австралии и Европы. В отличие от своего предшественника, который производился в немецком Ганновере, новый Amarok будет производиться в южноафриканском Сильвертоне. Кроме того, выпуск пикапа продолжится на аргентинском заводе компании в Пачеко. К европейским дилерам новинка поступит в конце будущего года. Напомним, что с момента своего дебюта в 2010 году Volkswagen продал более 800 тысяч пикапов Amarok.

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