Ford официально представил пикап Ranger Raptor

Сергей Иванов
Новости
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Ford официально представил пикап Ranger Raptor
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Американская компания Ford официально представила самую "навороченную" версию своего пикапа Ranger. Модификация Raptor разработана спортивным подразделением Ford Performance.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка отличается спортивным характером и продвинутыми внедорожными возможностями. Автомобиль стал третьи представителем семьи Ranger после представленных ранее F-150 Raptor и Bronco Raptor. Первыми познакомиться с новинками смогут покупатели в Европе и Австралии, а вот американский дебют запланирован на будущий год.

Автомобиль стал третьи представителем семьи Ranger после представленных ранее F-150 Raptor и Bronco Raptor
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Версия Raptor отличается от других вариантов пикапа Ranger собственным оформлением облицовки радиатора с крупными буквами Ford, расширителями колесных арок, новыми 17-дюймовыми легкосплавными дисками с внедорожной резиной на 32 дюйма, а также увеличенным дорожным просветом.

Также автомобиль получил иной бампер с защитной накладкой, алюминиевые подножки по бокам, воздухозаборником на капоте и аппликациями Raptor. Автомобиль получил дополнительную стальную защиту силового агрегата и подвески, а также буксировочные крюки.

Версия Raptor отличается от других вариантов пикапа Ranger более агрессивным дизайном

В салоне установили спортивные кресла с развитой боковой поддержкой, комбинированной отделкой и контрастными вставками. Среди других особенностей – красная декоративная прострочка, подогрев руля с кожаной отделкой, подрулевые "лепестки" их магниевого сплава, и амбиентная подсветка. В стандартную комплектацию вошли матричные светодиодные фары, цифровая шкала приборов с экраном диагональю 12,4 дюйма, инфо-развлекательная система SYNC4 с 12-дюймовым сенсорным экраном и премиальная аудиосистема B&O с 10-ю динамиками.

В стандартную комплектацию вошли цифровая панель приборов и премиальная аудиосистема B&O с 10-ю динамиками

От предшественника новинка унаследовала 2-литровый 4-цилиндровый турбодизель, который будет доступен на отдельных рынках. Основным же для модели станет новый 3-литровый мотор EcoBoost V6 с двумя турбинами. В европейской спецификации он будет развивать мощность 288 л.с., а крутящий момент достигает 491 Нм. Более гуманные эко стандарты в Австралии позволили "прокачать" этот двигатель до 397 л.с. и 583 Нм соответственно.

Реализовать потенциал нового мотора поможет 10-ступенчатая АКП и система постоянного полного привода с двухступенчатой раздаточной коробкой и блокировки дифференциалов обоих мостов. Водитель сможет выбирать между 7-ю ездовыми режимами – Normal, Sport, Slippery, Rock Crawl, Mud/Ruts, Sand и Baja. На бездорожье можно воспользоваться системой Trail Control, которая позволяет поддерживать заданную скорость менее 32 км/ч.

Выхлопная система Raptor имеет активные клапаны, позволяющие менять ее громкость

Выхлопная система Raptor имеет активные клапаны, позволяющие менять ее громкость. Она имеет 4 режима: Quiet (для утреннего старта), Normal, Sport и Baja (для использования на природе).

Большое внимание при создании версии Raptor инженеры компании Ford уделили модернизации подвески. Автомобиль получил усиленные рычаги и стабилизаторы из алюминия, комплект активных амортизаторов FOX, а также измененную геометрию механизма Уатта. Ход передней подвески вырос до 290 мм спереди и до 250 мм – сзади.

Появление Ford Ranger Raptor у европейских дилеров ожидается летом 2022 года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford представила новую технологию безопасности Directional Audio Alerts.

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