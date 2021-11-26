Дебютировал пикап Ford Ranger нового поколения

Американская компания Ford презентовала новое поколение пикапа Ranger. Первыми с новинкой познакомились в Австралии, а разработкой модели занимались специалисты местного центра R&D.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Ford Ranger занимает важное место в продуктовом портфолио бренда. Только за прошлый год было реализовано порядка 340 тысяч экземпляров этого среднеразмерного пикапа.

Новый Ranger сменил предшественника, который выпускался 11 лет. При создании новинки были учтены пожелания более пяти тысяч владельцев прежней модели. В частности, автомобиль получил более агрессивный дизайн, напоминающий старшего собрата F-150. С американским бестселлером Ranger роднит общая стилистика и крупные C-образные ДХО.

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Автомобиль построен на новой платформе с увеличенной до 3270 мм (+50 мм) колесной базой. Также на 50 мм выросли колея и ширина пикапа. Благодаря этому машина стала устойчивее, а под капотом появилось больше места. Спереди установлена двухрычажная пружинная подвеска, а сзади используется рессорная подвеска с неразрезным мостом. Улучшено охлаждение двигателя, а также появилась возможность для установки дополнительного аккумулятора на 12 В.

Первоначально компания показала версии с "полуторной" и полноценной четырехдверной кабинами, но позже появится базовая двухдверная версия. В грузовом отделении можно разместить различные аксессуары, усилен задний борт, а за задними колесами появились ступеньки. В качестве опции для новинки предлагается широкий набор аксессуаров, включая блок питания мощностью 400 Вт для подключения дополнительного оборудования.

В интерьере используются улучшенные материалы отделки, а на торпеде появились цифровая шкала приборов и сенсорный дисплей инфо-развлекательной системы Sync 4 диагональю 10,1 или 12 дюймов. В списке опций есть телематическая система FordPass, Wi-Fi роутер и электромеханический стояночный тормоз.

В салоне предусмотрены различные отделения и отсеки для мелочей. А за безопасность отвечают разнообразные системы помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков, а также камеры кругового обзора.

Под капотом новинки располагается четырехцилиндровый турбодизель 2.0 EcoBlue. Он будет доступен в трех вариантах мощности, с одной или двумя турбинами. Для топовых версий адресован 3-литровый V6 от Ford F-150. На ряде рынков покупателям будет предложен бензиновый мотор 2.3 EcoBoost. В зависимости от типа и мощности двигателя на модели будут использоваться 6-ступенчатая "механика" или "автомат" на 6 либо 10 передач.

Базовая версия получит задний привод. Также будут доступны две полноприводных трансмиссий – с подключаемым передним мостом и системой автоматического полного привода с межосевым дифференциалом. Обе трансмиссии 4WD снабжены демультипликатором.

Производство нового пикапа Ford Ranger будет организовано на заводах в Таиланде и ЮАР.

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