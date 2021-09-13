В Украине нашли и восстановили редкий мопед 'Карпаты-Кросс'

В 1986 году Львовский мотозавод начал производство специальной версии мопеда ЛМЗ-2.161 "Карпаты-Кросс" для начинающих мотоспортсменов. Один из таких спортивных раритетов восстановили до оригинального состояния.

Об уникальной находке рассказал реставратор и коллекционер Олег АС на своем Youtube-канале. Данный экземпляр был найден в Кривом Рогу в спортивной школе. До наших дней ему удалось дожить за счет того, что в начале своей жизни он получил несколько повреждений – ему повредили сцепление, пробили картер и погнули переднюю вилку. Ремонтировать его не стали, но, к счастью, и не утилизировали. Заброшенный мопед спустя 35 лет был приобретен и отреставрирован столичными мастерами (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Такие мопеды отправлялся в спортклубы и подразделения ДОСААФ, чтобы будущие мотоспортсмены 12-16 лет могли постигать азы мотокросса на закрытых трассах. Именно поэтому на мопеде отсутствуют световые приборы, спидометр, звуковой сигнал, зеркала и багажник. По этой же причине, ЛМЗ 2.161 в розничную торговлю практически не поступал.

ЛМЗ 2.161 отличается собственной конструкцией рамы, коротким задним крылом, иным расположением креплений амортизаторов, усиленной вилкой с мощными вкладышами. На задних крыльях и вместо фары размещены таблички для нанесения стартового номера участника соревнований.

На мопеде установлены 16-дюймовые колеса со специальной кроссовой резиной, а не 19-дюймовые, как на более поздней модели ЛМЗ 2.752. На заднем колесе размещается специальная звездочка. В комплекте шли три звездочки разного диаметра. Это позволяло менять передаточное число в зависимости от специфики трассы соревнований.

Всего до 1990 года было изготовлено порядка 2 тысяч спортивных версий ЛМЗ 2.161, что по меркам Советского Союза было "каплей в море".

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