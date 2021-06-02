На OldCarLand показали уникальную коллекцию украинской веломототехники

В рамках технического фестиваля OldCarLand состоялся дебют коллекций редкой вело- и мототехники отечественного производства 40-90-х годов. Экспозиция прошла под девизом "Зроблено в Україні".

Энтузиасты украинского веломотопрома Youtube-канала Oleg AC представили продукцию трех заводов – КМЗ, ХВЗ и ЛМЗ. Многие экспонаты публично демонстрировались впервые, причем, отдельные из них сохранились в единственном экземпляре (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Например, самым старым экземпляром экспозиции стал КМЗ К-1Б "Киевлянин" 1949 года. Именно с этого легкого мотоцикла началась история столичного мотозавода КМЗ. Всего было изготовлено порядка 30 тысяч таких мотоциклов.

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Следующий раритет – ХВЗ В-901 – самый первый мотовелосипед в СССР. Он выпускался в Харькове с 1958 по 1962 год. Он оснащался 1-сильным мотором и был выпущен тиражом 22 тысячи экземпляров.

А это уже продукция ЛВЗ. Модель В-902 стала первым мотовелосипедом завода во Львове. Он выпускался с 1958 по 1963 год и стал дальнейшим развитием модели ХВЗ.

Интересная коллекция мопедов семейства "Верховина" была представлена модификациями "Верховина-3" и "Верховина-3 Турист". Всего заводом было изготовлено 320 тысяч таких мопедов. Наиболее редкой из них стала версия "Турист", которая выпускалась только 1 год (1971), а ее тираж составил всего 1000 экз.

Редкая переходная модель ЛМЗ-2.153 "Верховина" 1975 года представляла собой симбиоз модели "Верховина-4" с деталями от более поздней "Верховины-5". Выпускалась только в 1975 году.

Первый советский мокик в стиле "Эндуро" – "Верховина-Спорт". Модель выпускалась с 1978 по 1982 год. Таких мокиков было выпущено 67 тысяч.

Последний представитель семейства "Веховина" – мокик "Верховина-7". Он выпускался в 1981-82 годах. Тираж составил 121 тысячу.

В 1982 году на конвейере ЛВЗ начали собирать новое семейство мопедов "Карпаты". Первенец имел более современный дизайн и разошелся по миру в количестве 420 тысяч экземпляров.

В 1983 году семейство "Карпат" пополнила модель "Спорт". Она пришла на смену аналогичной версии "Веховины" и имела соответствующий внешний вид с поднятым передним крылом и иным расположением выхлопной трубы с перфорированной накладкой. Таких мопедов изготовили порядка 59 тысяч.

С 1986 по 1997 год ЛВЗ наладил производство второй генерации семейства "Карпаты" – модели "Карпаты-2". Она отличалась внешним обликом и дизайном бензобака, который лишился характерной черной накладки. Эта модель стала самой массовой – за 12 лет изготовили 730 тысяч таких мопедов.

"Карпаты-2М" появились в семействе в 1993 году. Это была более спортивная модификация, получившая увеличено до 19 дюймов переднее колесо, поднятое крыло и выхлопную трубу с перфорированной накладкой, как у моделей "Спорт". Всего изготовили около 7 тысяч "М-ок"

Последняя модель семейства – "Карпаты-4". Она выпускалась в 1995 году и оснащалась польским мотором Dezamet. Всего было изготовлено 278 экземпляра.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Киеве в последние выходные мая прошел 12-й по счету фестиваль OldCarLand.