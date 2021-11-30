Уникальный пикап Pontiac LeMans Safari Pickup выставили на аукцион

На аукцион Leake Auction Company выставили единственный в своем роде пикап Pontiac LeMans Safari Pickup 1968 года. Автомобиль был создан одним из дилеров бренда штата Нью-Йорк.

Об этом сообщает портал Bangshift. В 1967 году Гордон Тейсен был владельцем Adirondack Auto Sales, представительства Pontiac в северной части штата Нью-Йорк. Гордон продал множество автомобилей GTO и Firebird, но у него не было продукта для клиентов, желающих спортивный пикап, так как таких моделей в гамме Pontiac не существовало.

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Поскольку спрос на пикапы неуклонно рос, Гордон и многих другие дилеры в регионе неоднократно обращались в представительство Pontiac с просьбой расширить модельный ряд и предложить аналог Chevrolet El Camino и Ford Ranchero.

В конце концов, не получив результата, Гордон решил, что в 1967 году его дилерский центр построит такой автомобиль самостоятельно и представит результат президенту подразделения Pontiac, чтобы доказать, что это можно и нужно сделать.

В результате он приобрел один из новеньких Chevrolet El Camino и "скрестил" его с купе Pontiac Lemans. От пикапа прототип получил кузов и кабину, а переднюю часть, капот, салон и ряд других элементов были взяты от Pontiac.

Чтобы машина выглядела безупречно, в работе приняли участие специалисты тюнинг мастерской Adirondack Body. Причем, Гордон очень много внимания уделил практическим вопросам сборки, чтобы при конвейерном производстве минимизировать затраты на изготовление машины из имеющихся комплектующих.

Со всеми опциями, включая двигатель V8 объемом 350 кубических дюймов (5,7 л), рулевое управление, дисковые тормоза, радио AM/FM и задние пневматические амортизаторы Superlift, рекомендованная розничная цена составила $3045,25.

Официальные лица Pontiac осмотрели пикап и даже сделали несколько его фотографий, но в конце концов пришли к выводу, что компании не следует заниматься пикапами. Несмотря на то, что автомобиль так и не был запущен в производство, Гордон хранил машину в своей личной коллекции.

На предстоящем в Оклахоме автомобильном аукционе уникальный пикап с интересной историей будет выставлен на продажу.

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