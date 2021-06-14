Украинский дизайнер показал, как могла бы выглядеть новая "Таврия"

Украинский дизайнер Роман Прядко опубликовал в сети рендеры обновленной ЗАЗ "Таврия". Модель получила узнаваемый, но модифицированный на современный лад вид.

Оригинальная "Таврия" выпускалась с 1988 года, а через 10 лет ее существенно модернизировали и эту версию назвали "Нова". Она выпускалась до 2007 года. Прядко предлагает представить вид автомобиля, если бы он выходил в 2021 году. Фотографии он опубликовал на своей странице в Facebook .

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Обновленная "Таврия" представлена в трех цветах: сером, желтом и синем. Прядко сохранил модели ее фирменные передние и задние черные бамперы.

В общем внешний вид автомобиля кардинально не изменился. Наклоны лобового стекла и багажника остались почти неизменными, но силуэт кузова стал более аэродинамическим.

Также модель получила привычный дизайн колесных дисков, хотя они значительно увеличились в размере, как и сами колеса.

Роман отдельно опубликовал фото дизайна колес. Он создал для них 6 различных рендеров.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, в Днепре мастера превратили "Таврию" на электрический автомобиль. Ей удалили привычный двигатель внутреннего сгорания, а на его место установили электрические компоненты.