Toyota показала концептуальный пикап TRD Desert Chase Tundra

На ежегодной вставке тюнинга SEMA-2021 в Лас-Вегасе компания Toyota представила эффектный пикап TRD Desert Chase Tundra, а также широкий ассортимент аксессуаров для персонализации своих популярных моделей.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Совсем недавно компания Toyota представила новое поколение пикапа Tundra. По случаю этого события фирменное подразделение TRD подготовило к выставке в Лас-Вегасе своей "прокачанный" вариант, получивший название Desert Chase – "пустынный охотник".

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Автомобиль построен на базе серийной модификации пикапа Tundra TRD Pro, а вдохновение создатели черпали в мире внедорожных гонок. Концепт получил комплект расширенные колесные арки, которые позволили вместить внушительные 37-дюймовые "внедорожные" шины General Grabber X3 на 18-дюймовых кованных дисках. Также в арсенале новинки трубчатый передний бампер, длинноходная подвеска, защитный каркас с комплектом дополнительной светотехники Rigid.

Автомобиль задумывался, как машина поддержки, то в ее кузове разметили большое количество разнообразного оборудования и аксессуаров, которые должны помочь гонщикам на трассе марафона. В списке есть мощный домкрат, баллон на 6,8 кг CO2, канистры для топлива и воды, а также два запасных колеса и комплект сэнд-треков ARB Tred Pro.

Под капотом разместился новый силовой агрегат i-Force Max, состоящий из 3,5-литрового битурбированного V6, вспомогательного электромотора и 10-ступенчатой трансмиссии. Мощность такой гибридной установки достигает 443 л.с., а крутящий момент – 790 Нм.

Также компания представила на выставке серийный пикап Tundra с широким ассортиментом аксессуаров TRD. В список вошли лифт-комплект, увеличивший клиренс на 66 мм, сэнд-треки, алюминиевые боковые подножки, а также комплект фирменных дисков с шинами. Покупатели могут выбирать между различными вариантами дуг безопасности, складной крышкой багажника, поддонами, органайзерами и прочими опциями, общий список которых превышает 100 позиций.

Автомобиль оснащен обычным 3,5-литровым V6 без гибридной составляющей. Он выдает "на-гора" 394 л.с. мощности и 649 Нм крутящего момента. По этим показателям он опережает прежний более крупный и тяжелый 5.7 V8.

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