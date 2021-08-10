Toyota позаботится о любителях ретро внедорожников

Японская компания Toyota предложит для своих фанов ассортимент запасных частей для классической модели внедорожника Land Cruiser 40 Series. Этим займется фирменное подразделение Toyota Gazoo Racing.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Для многочисленных владельцев классических вездеходов Land Cruiser 40 Серии, которые выпускались с 1960 по 2001 год, компания предложит ассортимент запасных частей и аксессуаров.

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С учетом того, что многие позиции запчастей уже не выпускаются и исчезли с полок магазинов, подразделение Toyota Gazoo Racing вновь начнет их производство. Toyota провела предварительные исследования с дилерами и представителями фан-клубов Land Cruiser по всему миру, чтобы определить, какие детали необходимы, и подтвердила, что организует выпуск элементов рулевого управления, тормозной системы и других жизненно важных элементов конструкции. В список также войдут детали для двигателя, трансмиссии и выхлопной системы.

В продаже запчасти для Land Cruiser 40 Серии появятся в начале 2022 года. Кроме того, Toyota Gazoo Racing создала онлайн-анкету, в которой владельцы смогут формировать запросы на необходимые детали.

Напомним, что в 2019 году Toyota Gazoo Racing наладила производство запчастей для классических моделей A70 и A80 Supra, а в прошлом году добавила в этот список легендарное купе 2000GT. Компания также рассматривает возможность возобновления производства деталей для других поколений Land Cruiser.

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