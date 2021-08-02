Toyota модернизирует легендарное семейство Land Cruiser 70

Японская компания Toyota намерена провести модернизацию своего легендарного семейства Land Cruiser 70. Автомобиль получит усиленную конструкцию кузова, что модель соответствовала более жестким нормам пассивной безопасности.

Об этом сообщает портал Motoring. Семейство Land Cruiser 70 выпускается 37 лет – дебют модели состоялся в 1984 году. Несмотря на солидный возраст и ретродизайн модель пользуется стабильным спросом в Африке, Австралии и на Ближнем Востоке. Только в Австралии ежегодно реализуется порядка 10 тысяч таких вездеходов, а всего за эти годы свыше 300 тысяч машин 70-го семейства получили австралийскую регистрацию.

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В 2016 году семейство уже модернизировали, чтобы повысить безопасность при фронтальном ударе. Кузов и раму усилили, установили новые сидения, а в стандартной комплектации появились боковые "занавески" и коленная подушка безопасности водителя. Кроме того, автомобиль получил системы стабилизации, помощи при старте в гору, противобуксовочную и распределения тормозных усилий. Все это позволило получить максимальную оценку 5 звезд австралийской ANCAP. А в прошлом году компания Toyota добавила в список опций Land Cruiser 70 новую инфо-развлекательную систему с 6,1-дюймовым сенсорным дисплеем, навигацией, Bluetooth и портами USB.

Но время не стоит на месте, а нормы безопасности осенью 2022 году станут более жесткими. Чтобы машина соответствовала современным требованиям, в компании Toyota проведут очередную модернизацию "ветерана". В первую очередь речь идет об усилении кузова в области боковых стоек и установку дополнительных подушек безопасности.

К счастью, экологические нормы Евро 5 будут действовать в Австралии до 2027 года, поэтому модернизация не потребует замены мотора. Под капотом модели будет располагаться надежный и проверенный временем 4,5-литровый дизельный V8 с турбонаддувом, развивающий 205 л.с. мощности и 430 Нм крутящего момента.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota официально представила новое поколение внедорожника Land Cruiser 300.