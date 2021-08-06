Названы украинские цены на внедорожник Toyota Land Cruiser 300

Новое поколение флагманского внедорожника Toyota Land Cruiser 300 уже можно приобрести в салонах официальных дилеров марки в Украине. Сегодня стартовали продажи модели и названы цены.

Команда АвтоОбоза познакомилась с новинкой на презентации и провела тест легендарного вездехода как на бездорожье, так и на обычных дорогах. Напомним, что мировой дебют Land Cruiser 300 состоялся всего два месяца назад, но, благодаря усилиям компании "Toyota Украина", новинка уже доступна для многочисленных отечественных поклонников марки.

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Land Cruiser 300 сохранил свою узнаваемость, прочную и надежную раму, а также высокий уровень комфорта. Среди инноваций – современные экономичные 6-цилиндровые моторы, широкий набор систем безопасности и помощи водителю.

Создателям новинки удалось увеличить жесткость конструкции на кручение и при этом снизить массу машины на 200 кг по сравнению с прежним поколением. Еще одно нововведение – цельная дверь багажника с электроприводом и системой бесконтактного доступа.

Переработанная подвеска получила новые амортизаторы с увеличенным ходом, иную геометрию, а также систему E-KDSS с активными стабилизаторами поперечной устойчивости. Она помогает уменьшить крены на дорогах с твердым покрытием, а также улучшить проходимость на бездорожье. Дорожный просвет новинки – 230 мм, а по своей геометрической проходимости модель ничем не уступает прежнему поколению LC.

Новый бензиновый турбированный V6 объемом 3,5 литра развивает мощность 415 сил и 650 Нм крутящего момента. Второй вариант – 3,3-литровый турбодизель имеет в своем арсенале 299 л.с. и 700 Нм. Все моторы работают в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Автомобиль оснащается системой полного привода с тремя блокировками, а также обновленной системой Multi-Terrain Select. Впервые для модели доступна система Multi-Terrain Monitor, показывающая на дисплее объемное изображение происходящего под днищем и вокруг автомобиля.

На приборной панели появился 10,25-дюймовый дисплей инфо-развлекательной системы, проекционный экран и другие опции, доступные в зависимости от комплектации. На выбор предлагается 5- или 7-местная конфигурация салона.

Ну а теперь о самом главном – ценах. В Украине новый Land Cruiser 300 будет доступен в трех комплектациях: Prestige, Premium и GR SPORT. Все они отличаются дизайном экстерьера и интерьера, включая цвета и материалы отделки. Версия с дизельным 3,3-литровым V6 в комплектации Prestige обойдется минимум в 2 433 900 грн. За аналогичную комплектацию с бензиновым 3,5-литровым мотором просят не менее 2 436 560 грн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota подготовила к юбилею Land Cruiser особую версию.