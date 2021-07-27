Том Хэнкс решил продать свой раритетный внедорожник

Знаменитый американский киноактер, режиссер и продюсер Том Хэнкс выставил на аукцион свой винтажный вездеход Toyota Land Cruiser FJ40 1980 года. Автомобиль планируют продать за солидную сумму.

Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома Bonhams. Внедорожник Toyota Land Cruiser в этом году отмечает свое 70-летие. Одной из самых востребованных и горячо любимых поклонниками марки моделей является FJ40.

Один из таких автомобилей 1980 года выпуска долгое время был в собственности Тома Хэнкса. По его заказу внедорожник серьезно доработали. В частности, рядную "шестерку" и коробку передач Toyota заменили на 182-сильный 4,3-литровый GM Vortec V6 и 5-скоростную "механику", также от General Motors. Также автомобиль получил усилители руля и тормозов, амортизаторы Old Man Emu, внедорожные шины Toyo Open Country на хромированных дисках.

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В салоне также не обошлось без переделок. Здесь появились новые более удобные передние кресла Porsche, кондиционер, а также магнитола Sony с дополнительными динамиками. Украшением торпеды стал автограф именитого владельца. "Родные" передние сидения идут в комплекте с автомобилем на тот случай, если новый владелец захочет вернуть салону первоначальный вид.

На аукционе автомобиль будет предложен без резервной цены, но ожидается, что в рамках торгов лот уйдет за сумму примерно $75-125 тысяч.

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