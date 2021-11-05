Toyota представила самый маленький кроссовер Aygo X

Японская компания Toyota продолжает расширять палитру кроссоверов. К недавно представленному Toyota Yaris Cross добавился самый маленький представитель семейства – Aygo X.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль разработали стилисты фирменного дизайн-центра компании ED2 во Франции. За основу был взят субкомпактный хэтчбек Aygo, но в третьем поколении автомобиль получил "внедорожный" облик.

Видео дня

По периметру новинку украшает неокрашенный пластиковый обвес, который контрастирует с основным цветом кузова. Специально для Aygo X дизайнеры подготовили особую палитру цветов, включая эффектный Cardamon с оранжевыми акцентами. В таком исполнении автомобиль будет доступен только первые полгода.

Чтобы подчеркнуть, что это хоть и маленький, но кроссовер, автомобилю увеличили клиренс на 11 мм, а на смену прежним 15-дюймовым колесам пришли 17- и опционные 18-дюймовые диски. Также автомобиль имеет лучшую геометрическую проходимость за счет более коротких свесов.

В отличие от предшественника, Aygo X будет предлагаться только в 5-дверном кузове, причем покупатели могут заказать в качестве опции складную мягкую крышу. От предшественника новинке достались откидные стекла задних дверей и полностью стеклянная дверь багажника. Вся оптика теперь светодиодная.

Toyota Aygo X существенно вырос в размерах. Длина достигает 3700 мм (+235 мм), ширина — 1740 мм (+125 мм), а высота — 1510 мм (+50 мм). Прибавку в 90 мм получила и колесная база новинки. При этом колесная база растянута только на 90 мм (до 2430 мм). За счет этого увеличено пространство в салоне, а багажное отделение позволяет взять с собой от 231 до 829 л поклажи.

В движение автомобиль приводит единственный доступный трехцилиндровый атмосферный 72-сильный мотор объемом 1 л. Он будет работать в паре со штатной 5-ступенчатой "механикой" или опционным вариатором. В зависимости от трансмиссии компактный кроссовер способен развивать от 151 до 158 км/ч.

В списке опций есть 7 подушек безопасности, включая центральную между передними сиденьями, инфо-развлекательная система Smart Connect с 9-дюймовым экраном, акустика JBL с сабвуфером в багажнике, а также широкий ассортимент помощников водителю Safety Sense.

Производство новинки будет организовано на чешском предприятии в Колине параллельно с моделью Yaris. У дилеров Toyota Aygo X ожидается в начале будущего года, а цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota презентовала электрический кроссовер bZ4X