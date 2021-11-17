Thornley Kelham анонсировал рестомод Lancia Aurelia European CSL

Британская компания Thornley Kelham, которая специализируется на реставрации и обслуживании раритетов, представила проект рестомода Lancia Aurelia "Outlaw" European CSL. Автомобиль будет изготовлен в количестве всего 3 экземпляров.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. На создание проекта собственного автомобиля команду британских энтузиастов вдохновил процесс реставрации оригинального образца спортивной Lancia Aurelia B20GT Series I 1951 года, на которой итальянский гонщик Джованни Бракко одержал победы в нескольких престижных гонках, включая победу в классе в легендарном 24-часовом марафоне в Ле-Мане.

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В 2020 году началась работа по строительству первых экземпляров рестомода. На сегодняшний день в разной степени готовности существует 6 машин, каждая из которых совершенно уникальна. Следующим шагом стало создание трех финальных экземпляров в спецификации European CSL.

Автомобили получат облегченный кузов из алюминия, что позволило снизить его вес на 75 кг по сравнению со стальным. Кузов полностью формируется вручную в ходе кропотливого процесса. Реконструкция, усиление и модификация шасси и кузова занимает около 2200 часов. Всего на создание каждой машины требуется 5 тысяч часов, из которых 800 уходит на подготовку и покраску кузова.

Автомобиль отличается от оригинала заниженной линией крыши и укороченным лобовым стеклом. Кроме того, чтобы создать более стремительный силуэт, удлинены передние и задние крылья. В результате работы снаряженная масса машины – всего 1100 кг.

Помимо облегченного кузова European CSL получил 3,2-литровый двигатель V6 "Busso" с распределенным впрыском и 5-ступенчатую коробку передач. Новый двигатель будет развивать мощность более 300 л.с., что на 80 л.с. больше, чем у предыдущих 6 экземплярах серии. Для сравнения, у классической Aurelia 50-х годов мотор имел мощность около 118 л.с.

European CSL также получит более эффективные дисковые тормоза, иные педальный блок и рулевое управление, усиленную и модернизированную подвеску, а также дифференциал ограниченного трения.

Для отделки салона будет использоваться кожа Connolly, а потолок украсит алькантара. Также в салоне появится встроенный каркас безопасности, спортивный деревянный руль и кондиционер. Каждый из трех экземпляров будет изготовлен под конкретного заказчика, поэтому все они будут уникальными. Ориентировочная стоимость – порядка 500 тысяч фунтов ($673 тысячи).

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