Британская компания RML представила рестомод Short Wheelbase

Британская компания RML Group поделилась подробностями о своем спортивном автомобиле Short Wheelbase, который создан по мотивам легендарной модели Ferrari 250 GT SWB. Интересно, что "донором" технической "начинки" также стал автомобиль из Маранелло.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Обеспечить спорткару технические характеристики, соответствующие его стильному облику, призвано шасси от современной модели Ferrari 550 Maranello. Правда, специалисты британской компании полностью перенастроили подвеску. В частности, спорткар получил активные амортизаторы Bilstein, новые стабилизаторы и укороченные пружины, позволившие уменьшить клиренс.

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Благодаря кузову из углеволокна автомобиль существенно легче алюминиевого 550 Maranello, а жесткость на кручение – выше. Элегантные 18-дюймовые диски в стиле ретро "обуты" в низкопрофильную резину Pirelli P-Zero Rosso.

Под капотом RML Short Wheelbase располагается атмосферный 5,5-литровый V12, развивающий 485 л.с. и 570 Нм. Вся эта мощь отправляется к задним колесам через 6-ступенчатую "механику". По оценкам создателей, спорткар сможет разгоняться до первой "сотни" за 4,1 с, а максимальная скорость будет достигать 297 км/ч.

Премьера новинки запланирована на октябрь нынешнего года, а первые экземпляры начнут поступать к заказчикам в начале будущего года. Всего британцы намерены построить 30 спорткаров RML Short Wheelbase.

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