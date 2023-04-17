Стали известны украинские цены на новый электрический Volvo

В первом квартале 2024 года Volvo EX90 появится в Украине. Электромобиль будет представлен в шоурумах дилерских центров и доступен для тест-драйвов.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Volvo впервые представила полностью электрический 7-местный SUV в прошлом году. Официальные дилерские центры Volvo в Украине уже принимают заказы на авто. Новинка будет доступна в версиях Twin Motor и Twin Motor Performance. Для рынка Украины EX90 будут производиться на заводе в США.

SUV имеет 8 камер, 5 радаров, 16 ультразвуковых датчиков и лазерный лидар. Volvo EX90 – единственный автомобиль на рынке, оснащенный лазерным лидаром. Интегрированный в крышу, он постоянно сканирует пространство впереди автомобиля, обеспечивая высокоточную оценку формы и размера объектов в трехмерной среде. Лидар обнаружит пешеходов на расстоянии до 250 м, а если впереди что-нибудь небольшое и темное, например, шина на темной дороге, технология распознает ее за 120 м. Лидар – это гарантия реалистичного восприятия окружающего пространства, которое камеры и радары не могут обеспечить самостоятельно.

Отдельный блок датчиков, а также камера интегрированы для распознавания внутреннего состояния водителя. С системой понимания водителя, Volvo EX90 считывает информацию о его состоянии и самостоятельно предпримет меры по избежанию столкновения. Новейшие технологии создают возможности, чтобы EX90 стал первым Volvo, аппаратно готовым к внедрению технологии автономного вождения.

Полноприводный Volvo EX90 оснащен батареей емкостью 111 кВтч и двумя электродвигателями. Версия Twin Motor имеет мощность 300 кВт (408 л.с.) и 770 Нм крутящего момента, а у Twin Motor Performance эти параметры – 380 кВт (517 л.с.) и 910 Нм соответственно. На одной зарядке электромобиль преодолевает до 585 км в комбинированном цикле. При использовании скоростной зарядной станции аккумулятор заряжается от 10 до 80% за 30 минут.

EX90 – первый автомобиль Volvo с зарядкой в двух направлениях. Аккумулятор авто может использоваться как дополнительный источник энергии: питать электроэнергией дом, электрические устройства или даже другой электромобиль Volvo.

Скандинавский минималистичный дизайн и функциональность успешно сочетаются в просторном 7-местном электромобиле. Для отделки салона используется инновационный материал Nordico.

Меломаны оценят аудиосистему Bowers&Wilkins, а центральный экран на 14,5 дюймов обеспечит доступа к мультимедиа и Google. Кроме того, в автомобиле реализованы новейшие технологии вычисления и самое современное программное обеспечение.

Volvo EX90 будет доступным в версиях Twin Motor стоимостью от 3363394 грн и Twin Motor Performance – от 3483094 грн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volvo будет использовать технологию фотореалистичной визуализации.