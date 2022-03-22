Skoda получит электрические компоненты из Украины

Чешская компания Skoda заявила, что ее партнер по поставкам в Украине решил возобновить производство жгутов проводов, что должно позволить чешскому автопроизводителю возобновить производство электрического кроссовера Enyaq iV.

Об этом сообщает агентство Reuters. Вторжение российских войск в Украину усугубило проблемы с цепочками поставок для мировых автопроизводителей, которые ранее уже испытывали серьезные проблемы с нехваткой полупроводников. Война привела к сокращению производства такого важного компонента, как электрические провода, общая длина которых в современных авто достигает 5 км!

"Наш партнер в Украине решил возобновить производство жгутов проводов на этой неделе, – сообщаил Карстен Шнаке, член совета директоров Skoda по закупкам. Надеюсь, мы сможем возобновить производство Enyaq через одну-две недели, когда у нас будут необходимые провода".

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Напомним, что в 2021 году Skoda поставила 878200 автомобилей по всему миру. В рамках санкций Skoda, как и VW, приостановила производство и другую деятельность в России.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Skoda прекратила сборку авто в Украине, а на предприятии организовали гумманитарный хаб.

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