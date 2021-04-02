Шутка про Voltswagen грозит нешуточными проблемами для VW

Новость про переименование Volkswagen в Voltswagen может грозить концерну серьезными убытками.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Последствия официального пресс-релиза компании о переименовании в Voltswagen привела к огромному скандалу. Причиной этого стал тот факт, что он был многими воспринят всерьез.

Напомним, что Volkswagen анонсировал масштабный ребрендинг на рынке США – переименование всего подразделения в Voltswagen of America. Таким образом в концерне хотели подчеркнуть переход автомобилей марки на электроэнергию. С учетом того, что в последнее время концерн постоянно рассказывает о своих "зеленых" инновациях, никто и не подумал, что это всего лишь первоапрельская шутка. Мало того, активно растиражированный в СМИ пресс-релиз привел к росту стоимости акций концерна примерно на 10%.

Спустя сутки после публикации релиза в Volkswagen заявили, что он был приурочен к 1 апреля, но было уже поздно. В результате исполнительному директору американского подразделения Volkswagen Скотту Кио пришлось оправдываться и взять на себя ответственность за неудачный розыгрыш.

"Никогда в наших самых смелых мечтах мы не могли себе представить, что это произойдет, – сказал Скотт Кио, генеральный директор Volkswagen Group of America, в интервью The Wall Street Journal. – Если у меня есть хоть какая-то возможность вернуть ваше доверие, я сделаю это".

Volkswagen действительно вкладывает большие средства в электромобили, но шутка по поводу смены названия может привести к проверкам со стороны Комиссии по ценным бумагам и судебным разбирательствам со стороны инвесторов, которых эта шутка ввела в заблуждение. Закон о фондовых биржах запрещает компаниям делать ложные или вводящие в заблуждение заявления инвесторам. "Это не то, что должна делать ответственная глобальная компания", – комментирует в интервью CNN Чарльз Уайтхед, профессор права Корнельского университета.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, концерн Volkswagen намерен прекратить разработку двигателей внутреннего сгорания.